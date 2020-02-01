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Evinde uyuşturucu yetiştirip satan şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 19:38 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir binada uyuşturucu yetiştirerek sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Gölcük İhsaniye Mahallesi Hastane Caddesi’nde bir binada uyuşturucu madde yetiştirdiği ihbarını alan jandarma ekipleri, eve operasyon düzenledi.

Evinde uyuşturucu yetiştirip satan şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir binada uyuşturucu yetiştirerek sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Gölcük İhsaniye Mahallesi Hastane Caddesi’nde bir binada uyuşturucu madde yetiştirdiği ihbarını alan jandarma ekipleri, eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda M.E. gözaltına alınırken, ekipler tarafından şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evinde uyuşturucu yetiştirip satan şahıs tutuklandı

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