Evinde uyuşturucuyla yakalandı

Kırıkkale’de narkotik polisi tarafından 2 ay süreyle takip edilen 1 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı. Kent merkezinde narkotik polisi tarafından 2 ay süreyle teknik ve fiziki takip sonucu suç üstü yakalanan G.N.G. isimli bir kişinin ikametinde arama yapıldı. Evde yapılan aramada 4,62 gram uyuşturucu madde, araba anahtarı görünümlü hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan "pide" diye tabir edilen cam düzenek ve paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan G.N.G., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

