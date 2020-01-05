HABER
  4. Evinde yakaladığı hırsızı dövdü

Evinde yakaladığı hırsızı dövdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 10:40 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Engin D.

Evinde yakaladığı hırsızı dövdü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde Engin D. (35), hırsızlık yapmak için girdiği evde uyanan ev sahibi tarafından dövüldü. Hastaneye kaldırılan Engin D., tedavisinin ardından gözaltına alındı.
İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Topuz Sokak'taki bir eve hırsızlık amacıyla giren Engin D., sesi duyup uyanan ev sahibi tarafından yakalandı. Ev sahibi Engin D.'yi tekme tokat dövmeye başladı. Gürültüye uyanan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öfkeli ev sahibinin elinden kurtarılan Engin D., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından da gözaltına alınan Engin D., emniyete götürülürken basın mensuplarının 'Hırsızlık mı yaptınız' sorusuna 'Sana ne, size mi soracağım' diye cevap verdi.
Engin D.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Evinde yakaladığı hırsızı dövdü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAmerikalı eşi Patrick'ten ayrıldı mı? Açıklama geldiAmerikalı eşi Patrick'ten ayrıldı mı? Açıklama geldi
(Özel Haber) Orta Asya’dan günümüze ‘Tutmaç’ çorbası(Özel Haber) Orta Asya’dan günümüze ‘Tutmaç’ çorbası
Araçların aküsünü çalan 3 kişi yakalandıAraçların aküsünü çalan 3 kişi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'li komutan teyit etti! Irak üslerine saldırı açıklaması!

ABD'li komutan teyit etti! Irak üslerine saldırı açıklaması!

'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine olay yanıt

'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine olay yanıt

Hafter'e ait uçaklar askeri okulu vurdu!

Hafter'e ait uçaklar askeri okulu vurdu!

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

Denizde aşka geldiler!

Denizde aşka geldiler!

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gümüşhane'de kış uykusuna yatmayan ayılar görüntülendi

Vatandaşları tedirgin eden görüntü

MSB, Sarıkamış şehitlerini andı

MSB, Sarıkamış şehitlerini andı

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Konya'da kocasıyla yaşayan kadını öldüren zanlı adliyede

Dehşete düşürmüştü! Yeni gelişme

İstanbul'da 20'inci katından düşen 2 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç olay! 2 yaşındaki bebek 20. kattan düşt

Bebek ölümden döndü! Hayatını eczacı kurtardı

Dehşet anları! Bebek ölümden döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.