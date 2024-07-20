HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Evinde yakalandı, savunması pes dedirtti: 'Su döktüm büyüdüler'

Evinde yakalandı, savunması pes dedirtti: 'Su döktüm büyüdüler'

20.07.2024 23:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da şaşırtan bir olay yaşandı. Uyuşturucuya geçit vermeyen İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir eve gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda ağaç boyunda Hint keneviri ele geçilirken ev sahibi kadının savunması 'pes' dedirtti. İşte detaylar...

Evinde yakalandı, savunması pes dedirtti: 'Su döktüm büyüdüler'

Edinilen bilgiye göre, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurtuluş Mahallesi'nde şüpheli bir şahsın evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar edilen adresin bahçesi, önce dron ile havadan denetlendi. Daha sonra ekipler H.K. (42) ile S.K'nın (38) evine operasyon düzenlendi. Polis ekipleri evde ve bahçede yaptığı aramada boyları 2 metre olan 2 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

AW251153_02

10 suç kaydı bulunan H.K. ile 2 suç kaydı bulunan S.K. gözaltına alındı.

SÖZLERİ 'PES' DEDİRTTİ!

Operasyon kapsamında polis ekiplerinin eve girdiği sırada ev sahibi kadının, "Tanımadığınız bir ev değil burası. Ben buraya yeni geçtim bunlar burada ekiliydi zaten. Çıktı, su döktüm bu kadar büyüdü başka bir şey de yok. Evin sahibi benim, götürebilirsiniz beni" şeklindeki savunması ve rahat tavırları pes dedirtti.

AW251153_05

Ele geçirilen Hint kenevirleri köklenip toplanarak emniyete götürülürken, şüphelilerin İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Adana Feke'de şarbon hastalığı görüldü! Adana Feke'de şarbon hastalığı görüldü!
Anahtar Kelimeler:
Aydın uyuşturucu
En Çok Okunan Haberler
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümünde gövde gösterisi! Gemiler, Akıncı İHA ve F-16'lar...

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümünde gövde gösterisi! Gemiler, Akıncı İHA ve F-16'lar...

Beklenen oldu... O ilçede hissedilen sıcaklık 62.5 derece

Beklenen oldu... O ilçede hissedilen sıcaklık 62.5 derece

'En unutamadığım itiraf' diyerek anlattı! 'Kocamın ikiziyle yattım...'

'En unutamadığım itiraf' diyerek anlattı! 'Kocamın ikiziyle yattım...'

Bir iş insanı daha denizde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi!

Bir iş insanı daha denizde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi!

İsrail'den Yemen'e saldırı! Husilerden çok sert açıklama: "Savaş başladı, artık Tel Aviv güvende değil!"

İsrail'den Yemen'e saldırı! Husilerden çok sert açıklama: "Savaş başladı, artık Tel Aviv güvende değil!"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu illeri açıklayıp çağrıda bulundu: 'İdari izin verilmeli'

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu illeri açıklayıp çağrıda bulundu: 'İdari izin verilmeli'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.