Evinde yakılarak öldürülen Cindi'nin oğlu: Katil yakalandı, annem artık rahat uyusun

SAMSUN?un Kavak ilçesinde 3 yıl önce evinde çıkan yangında yaşamını yitiren Şaver Cindi'nin (79) oğlu Şaban Cindi, cinayet zanlısı olarak şüpheli Fikret Cindi'nin (52) Bursa'da gözaltına alınıp, tutuklanmasıyla ilgili, ?3 senedir büyük ızdırap yaşıyorduk. Katil yakalandı, annem artık yerinde rahat uyusun? dedi.

Olay, 17 Mart 2017 yılında, Samsun?un Kavak ilçesi Küçükçukuralan Mahallesi'nde meydana geldi. Şaver Cindi'nin evinde çıkan yangını fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde mahsur kalan Cindi'yi ağır yaralı olarak kurtardı. Ev ise kullanılmaz hale geldi. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar olan Şaver Cindi kaldırıldığı hastanede verdiği ifadesinde, "Eşimi Cuma namazına gönderdikten sonra kapı çalındı ve ben de açtım. Akrabamız olan Fikret Cindi içeri girdi. Benden para istedi. Ben de olmadığını söyleyince evin içerisinde beni darp ederek tehdit etti. Yerlerde sürükledi. Gelinlik sandığını kırarak, cüzdanı aldı. Elinde şişe vardı. Daha sonra yanında getirdiği benzini üstüme ve evin etrafına döktü, yakarak kaçtı. Ben bir anda alevlerin içinde kaldım. Sürüklenerek dışarı çıkmak istedim ama çıkamadım? dedi. Şaver Cindi'nin ifadesinin ardından polis ekipleri, Fikret Cindi'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ağır yaralanan Cindi ise olaydan 10 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

3 YIL SONRA BURSA'DA YAKALANDI

Olaydan 3 yıl sonra Bursa'daki 2 oğlunu ziyarete gelen Fikret Cindi, Çekirge Polis Karakolu'na bağlı ekipler tarafından yol kontrolü yaptıkları sırada şüphe üzerine durdurdu. İstanbul'dan Bursa'ya geldiğini belirten şüphelinin kimliğini feribotta düşürdüğünü söylemesi üzerine, polisler tarafından polis merkezine götürüldü. Burada yapılan kimlik tespitinde şüphelinin Samsun'da 3 yıl önce yakılarak öldürülen Şaver Cindi'nin katil zanlısı ve ayrıca birçok ilde işlediği 6 suçtan dolayı hakkında yakalama kararı bulunan Fikret Cindi olduğunu belirledi.

CİNAYETİ KABUL ETMEDİ

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Fikret Cindi, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. İstanbul Kağıthane'de oturduğu belirlenen 6 çocuk babası Fikret Cindi'nin, Bursa'da yaşayan 2 çocuğunu ziyarete geldiği saptandı. Fikret Cindi, gazetecilerin Şaver Cindi'nin öldürülmesi ile ilgili sorularına, "Ben yapmadım. Yapsam ben gelmem. Üzerime iftira atılıyor. Düşmanı başka yerde arasın. İddiaları kabul etmiyorum. Yapmadım diyorum" diye cevap verdi. Adliyeye sevk edilen Fikret Cindi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlandı. 'Yağmacılık', 'belgede sahtecilik', 'dolandırıcılık', 'yangın çıkarma', 'hırsızlık' suçlarından da hakkında dava bulunan Fikret Cindi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Bursa E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

?ACIMIZ DİNMEDİ AMA YÜREĞİMİZE SU SERPİLDİ?

Yanan evin yan tarafına yeni bir ev inşa eden ve babasıyla birlikte bu evde yaşayan Şaver Cindi'nin oğlu Şaban Cindi (55), 3 senedir büyük ızdırap yaşadıklarını belirtti. Cindi, ?Katil yakalandı, annem artık yerinde rahat uyusun. Acımız dinmedi ama yüreğimize su serpildi. Şahsın ailesi burada, aynı mahallede yaşıyoruz. Akrabayız birde. Yüz yüze geldiğimiz günler oldu. Ailesi de sürekli babamdan para alırdı. Fikret Cindi?yi kışkırtan abisi ve babasıdır. Artık onlarla görüşmüyoruz, görmek de istemiyorum. Annem ölmeden önce her şeyi anlattı, ifadesini verdi. Şimdi, ?yapmadım? diyor. Onun her zamanki hali, bir sürü hırsızlık dosyası var. Birçok ailenin canını yaktı. Yalan söyleyerek, defalarca babamdan para aldı. Allah ıslah etsin? dedi.

?BU ÇOCUKLAR BİZİM ELİMİZDE BÜYÜMÜŞTÜ?

Şaver Cindi'nin eşi Osman Cindi (76) ise şahsın yakalandığı için mutlu olduğunu ifade ederek, ?Ben o gün maaşımı çekmeye gittim, alışveriş yaptım ve eve geldim. Daha sonra Cuma namazı vakti gelince evden çıktım. Namaz sonrası eve bir geldik, evden dumanlar çıkıyor. Eşim kapının hemen önündeydi, komşularla birlikte hemen dışarı çıkardık ve hastaneye götürdük. 10 gün tedavi gördü ve bu sürede tüm her şeyi anlattı. Bu çocuklar bizim elimizde büyüdü, şimdi bunları inkâr ediyorlar? diye konuştu.

