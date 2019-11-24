HABER

Evinde yalnız yaşayan kadın ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 12:53 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde evinde yalnız yaşadığı öğrenilen bir kadın komşuları tarafından ölü olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde Çanaklı Mahallesi Çanaklı Caddesi No 134 ikametinde meydana geldi.

Adana’nın Kozan ilçesinde evinde yalnız yaşadığı öğrenilen bir kadın komşuları tarafından ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde Çanaklı Mahallesi Çanaklı Caddesi No 134 ikametinde meydana geldi. Evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Fatma Keskin’den (63) bir süre haber alamayan komşuları evine girdiğinde Keskin’i hareketsiz halde gördüler. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Keskin’in öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de Fatma Keskin’i bulan komşuları ve çevredeki vatandaşlardan bilgi aldılar. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Keskin’in cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırılacağı belirtildi.
Öte yandan, Fatma Keskin’in şehir dışında bulunan çocuklarına ise komşuları annelerinin yanına gelmesi yönünde haber verdiler ancak annelerinin öldüğünü söyleyemediler.
Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

PARTNERGizli plan sonu oldu!Gizli plan sonu oldu!
Gördüğü manzara karşısında şok yaşadı! Gözyaşlarına boğulduGördüğü manzara karşısında şok yaşadı! Gözyaşlarına boğuldu
Yine aynı kabus: 1 ölüYine aynı kabus: 1 ölü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

'Bana göğüslerini çekip at' diyen takipçisini ifşa etti

'Bana göğüslerini çekip at' diyen takipçisini ifşa etti

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tavukları zehirlendi! Gözyaşlarına hakim olamadı

Gördüğü manzara karşısında şok yaşadı! Gözyaşlarına boğuldu

Bingöl’de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Yine aynı kabus: 1 ölü

Batman'da öğretmenler, şehit meslektaşları için yürüdü

Binlerce öğretmen, şehit meslektaşları için yürüdü

Büyükçekmece'de pilates hocası kocası tarafından vuruldu

Pilates hocası dehşeti yaşadı!

Son dakika! İçişleri Bakanlığı: 7 sivilin şehit olduğu saldırının sorumluları etkisiz hale getirildi

Hain saldırının sorumluları etkisiz hale getirildi

Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı

Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.