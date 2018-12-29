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Evinde yangın çıkan yaşlı kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 16:47 | Son Güncelleme

Evinde yangın çıkan yaşlı kadın hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinde yangın çıkan kadın yaşamını yitirdi.

Ömriye Kayacıoğlu'nun (76) Gölcük Mahallesi'ndeki evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında Kayacıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaşlı kadının olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Ömriye Kayacıoğlu'nun cenazesi Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gölcük Mahallesi Muhtarı Ferit Aynalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yangının henüz neden çıktığını bilmiyoruz. Sobadan veya elektrik kontağından olabileceği tahmin ediliyor. Bizler geldiğimizde Kayacıoğlu'nun hayatını kaybettiğini gördük." dedi.

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Ödemiş ölü yangın

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