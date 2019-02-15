Evinde yangın çıkan yaşlı kadın öldü

Kütahya'nın Simav ilçesinde yalnız yaşadığı evinde yangın çıkan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Yaykın köyünde 93 yaşındaki Raziye Özdemir'e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede binayı saran alevler, Simav ve Pazarlar ilçe belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerince çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Olay yerinde inceleme yapan itfaiye ekipleri, evinden çıkamayan Özdemir'in öldüğünü belirledi.
Kadının cesedi, Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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