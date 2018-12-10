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Evinde yangın çıkan yaşlı kadın, son anda kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 22:13 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yalnız yaşayan Zahide Özkan (78), dairesinde çıkan yangın sonucu zehirlenmekten son anda kurtarıldı.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yalnız yaşayan Zahide Özkan (78), dairesinde çıkan yangın sonucu zehirlenmekten son anda kurtarıldı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Şehitler Mahallesi Ferah Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Apartmanın zemin katında yalnız yaşayan Zahide Özkan, iddiaya göre dairesindeki sobayı yanlışlıkla devirdi, battaniye ve eşyalar alev aldı. Özkan'ın evinden dumanlar yükseldiğini gören komşuları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangın çıkan daireye girerek Özkan'ı zehirlenmekten son anda kurtardı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Özkan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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