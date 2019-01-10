HABER

Evinde yangın çıkan yatalak hasta, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 21:52 | Son Güncelleme

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, evde çıkan yangında ağır yaralanan yatalak hasta İbrahim Durmaz (76), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa KIRLAK/ALTINORDU (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Altınordu ilçesinde, evde çıkan yangında ağır yaralanan yatalak hasta İbrahim Durmaz (76), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Altınordu ilçesi Subaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Durmaz'a ait tek katlı evde iddiaya göre elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede söndüren ekipler, girdiği evde yatalak hasta İbrahim Durmaz'ı dışarı çıkardı. Ağır yaralanan Durmaz, ambulansla kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesiBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesi
Antalya'daki heyelan anı kameradaAntalya'daki heyelan anı kamerada
Manisa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralıManisa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Deniz Çakır hakkında flaş gelişme!

Deniz Çakır hakkında flaş gelişme!

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

Erdoğan canlı yayında duyurdu, validen jet yanıt geldi: Artık...

Erdoğan canlı yayında duyurdu, validen jet yanıt geldi: Artık...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Bursa'da kentin etrafını kara bulutlar sardı

Havaya bakan şaşkına döndü! Bir ili sardı

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Rüyada sel görmek ne demektir? Sel görmekle ilgili rüyaların tabirleri

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.