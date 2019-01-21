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Evinde yaptığı tespihi 10 bin liraya sattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 10:51 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da diş teknisyeni Ferhat Şener (38), hobi için evinde kurduğu atölyede 25 günde, 100 yıllık zar kehribar taşından, tanelerin tamamı aynı olan ve milimetrik hata bile bulunmayan tespih yaptı.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da diş teknisyeni Ferhat Şener (38), hobi için evinde kurduğu atölyede 25 günde, 100 yıllık zar kehribar taşından, tanelerin tamamı aynı olan ve milimetrik hata bile bulunmayan tespih yaptı. Tespih, bir koleksiyoncuya 10 bin liradan satıldı. Diş teknisyeni 2 çocuk babası Ferhat Şener, evinde kurduğu mini torna atölyesinde hobi olarak tespih işlemeciliği yapmaya başladı. Zaman içinde kendini geliştirerek göz kamaştıran tespihler yapan Şener, evinde yaptığı tespihleri satmaya başladı. Şener’in müşterilerinin çoğu Ankara ve İstanbul olmak üzere seçkin tespih koleksiyonculardan oluşuyor. 10 yıl önce yaşadığı üzücü bir olay üzerine psikolojisinin çok bozulduğunu ifade eden Ferhat Şener, sıkıntıları atmak için evinde yaptığı atölyede el işi yapmaya başladığını belirterek, "Biz ailece 2010 yılında üzücü bir olay yaşadık. Bu olayın acısını dindirmek için evde tahtadan el işleri yapmaya başladım. Daha sonra bu becerim tespih merakına dönüştü. İnsanların takdirini kazanınca hobi olarak başladığım bu iş bir gelir kapısı oldu. Daha önce madeni 1 kuruştan daha küçük boyutta ve 1 gramdan daha hafif dünyanın en küçük tespihini yapmıştım. Şimdi ise milim hatasız bir özel tespih yaptım. Bu benim için bir meslek haline geldi. Büyük emek vererek hayalimde olan bu tespihi yaptım" dedi. 10 BİN LİRAYA SATTI Evinde kurduğu atölyede 25 günde el emeği göz nuruyla tamamladığı milim hatasız tespihi Ankaralı bir koleksiyoncuya 10 bin liradan attığını ifade eden Şener şunları dedi: "33’lük olan bu tespihimizin taneleri 11.60 milim çapındadır. Bir insan kılı normalde 0.08 milimdir. Bir kıldan 8 kat daha hassas bu tespihi Ankara’da yaşayan koleksiyoncu bir arkadaşa sattık. 10 bin liraya sattığım tespihi almak için koleksiyoncu özel aracıyla Şanlıurfa’ya gelecek. Ancak damla kehribar olsaydı tespihin fiyatı 50 bin liraya kadar çıkabilirdi. Bu bir merak işidir. Türkiye’de tespihleri tornada yapan usta sayısı 3’ü geçmiyor. Bundan sonraki hayalim 5 mikro olan hata payını 1 mikrona indirmektir. Gözle görülmeyecek hassas bir ölçümdür. En büyük arzum Cumhurbaşkanı Erdoğan’a milim hatasız bir tespih hediye etmek. Şanlıurfa’da tespih sabır taşı olarak çok kullanılan bir aksesuardır."

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