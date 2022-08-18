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Evindeki çelik kasayı açtı, hayatının şokunu yaşadı! Hırsız, 22 yıllık kiracı çıktı

18.08.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa'da oturan ev sahibi Suat Kara'nın evine giren hırsız, 22 yıllık kiracısı çıktı. Seyhan K., Kara'nın yatak odasındaki çelik kasasını, erkek arkadaşı Erhan Ercan'la çalarak 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı aldı daha sonra kasayı tekrar yerine koydu. Olan bitenden bir ay sonra haberi olan Kaya, kasanın boş olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Kiracı Seyhan K.,'nın ifadesinde ev sahiplerini ziyaret ederek hırsızlığı fark edip etmediklerini kontrole gittiği öğrenildi.

Evindeki çelik kasayı açtı, hayatının şokunu yaşadı! Hırsız, 22 yıllık kiracı çıktı

Olay, 9 Temmuz'da Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Suat Kara'nın eşi Fatma Kara, 22 yıldır kiracısı olan ve kendileriyle aynı binada oturan Seyhan K.'ye anahtarını teslim etti. Seyhan K., Kara ailesine ait evin anahtarını çoğalttı. Aile, temmuz ayında tatil için şehir dışına çıkınca Seyhan K., erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Erhan Ercan'a durumu anlattı. Bunun üzerine Erhan Ercan ve Seyhan K., Kara ailesinin evine girdi. İkili, Suat Kara'nın yatak odasında sakladığı çelik kasayı sırtlarına alarak Seyhan K.'nin evine götürdü.

KASAYI ÇİLİNGİR YARDIMIYLA AÇTILAR

Şüpheliler, kasanın şifresini giremeyince çilingiri aradı. 2 şüpheli, çilingiri kasanın kendilerine ait olduğunu ve şifresini unuttuklarına inandırarak kapısını açtırdı. Seyhan K. ve Erhan Ercan, 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile parayı aldıktan sonra kasayı Suat Kara'nın evine çıkararak yatak odasındaki yerine koydu. Şüpheliler, ev sahipleri gördüklerinde anlamasın diye de kasanın kapısında çizikler oluşturarak olaya hırsızlık süsü vermeye çalıştı.

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KASALARININ BOŞALTILDIĞINI 1 AY SONRA FARK ETTİLER

Bir hafta sonra evlerine dönen Kara çifti, geçen pazartesi günü kasaya bakmak istedi. Kasanın kapısını açan çift, içindeki eşyaların çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ev sahiplerinin memleketlerinden döndüklerinde evlerinin kapısının kilitli olduğunu, dairenin 4'üncü katta olması sebebiyle de dışarıdan birinin girmediğine kanaat getirdi. Ev sahiplerinin ifadesine başvuran polis, Fatma Kara'nın daha önce kiracısı Seyhan K.'ye anahtarını bıraktığını öğrendi. Bunun üzerine şüphelerin yoğunlaştığı Seyhan K.'yi gözaltına aldı.

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EV SAHİPLERİNİ ZİYARET EDEREK HIRSIZLIĞI FARK EDİP ETMEDİKLERİNİ KONTROL ETMİŞ

Seyhan K., poliste verdiği ifadesinde erkek arkadaşı Erhan Ercan ile çaldıkları kasayı içindeki altınları aldıktan sonra geri yerine bıraktıklarını, Kara ailesi döndükten sonra da ara ara evlerine giderek durumu fark edip etmediklerini kontrol ettiğini itiraf etti. Bunun üzerine Erhan Ercan da gözaltına alınarak evinde arama yapıldı. Evde yapılan aramalarda çalınan altınlar davlumbaz borusunun içinden çıktı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Erhan Ercan tutuklanırken Seyhan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ARAMA MOTORUNDAN GÜVENLİK KAMERASININ NE KADAR ALANI GÖRDÜĞÜNÜ ARATTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, soruşturma sürecinde Seyhan K.'nin telefonunu inceleyen polis, K.'nin erkek arkadaşı Erhan Ercan'a kasanın fotoğrafını çekip attığını, olaydan sonra da sık sık arama motorundan güvenlik kamerasının en fazla ne kadar alanı görebileceğini arattığını tespit etti. Olayda gözaltına alınarak tutuklanan Erhan Ercan'ın ise daha önce özel bir televizyon kanalındaki bir programda oyunculuk yaptığı ortaya çıktı.

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(DHA)

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Bayrampaşa
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