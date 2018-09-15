Evindeki eşyaları dışarı atarak yolu trafiğe kapattı

Adana'da evindeki bazı eşyaları ve içki şişelerini dışarı atarak yolun trafiğe kapanmasına neden olan alkollü kişi, polisler tarafından etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi Eminağa Caddesi'nde Orhan K'nin (55) henüz belirlenemeyen bir nedenle üç katlı evinin çatısından yola eşya ve içki şişeleri attığı ihbarını aldı.
Olay yerine gelen ekip, alkollü olduğu görülen ve eşyaları dışarıya atmayı sürdüren Orhan K'yi ikna etmek için uğraştı. Bu kişinin bütün çabalara rağmen ikna olmaması üzerine bölgeye takviye polis ekipleri ile sağlık ve itfaiye görevlileri sevk edildi.
Orhan K'nin attığı eşyalar nedeniyle yol yaya ve araç trafiğine kapandı.
Elinde bıçakla çatıda bekleyen Orhan K, bir süre sonra polisler tarafından etkisiz hale getirilip aşağı indirildi.
Alkolün etkisinde olduğu görülen bu kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.
Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
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