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'Evindeki tadilat bitmeyen başhekim kadın doğuma taşındı' iddiası! Soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 08:02 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, Başhekim Dr. Feyzullah Hasanoğlu'nun, satın aldığı evdeki tadilat nedeniyle eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Devrek Devlet Hastanesi'ndeki özel odada kaldığı öne sürüldü. İl Sağlık Müdürlüğü'nce iddia üzerine disiplin soruşturması başlatıldığı, hastaneye 2 müfettiş gönderildiği belirtildi.

'Evindeki tadilat bitmeyen başhekim kadın doğuma taşındı' iddiası! Soruşturma başlatıldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feyzullah Hasanoğlu, ilçede bulunan TOKİ konutlarına taşındı. Evin içinde tadilat başlatan Hasanoğlu, bu sürede eşi ve çocuklarıyla önce otele yerleşti. Tadilat uzayınca otelden ayrılan Hasanoğlu'nun, ailesiyle birlikte hastanenin Kadın Doğum Servisi'ndeki özel odaya taşındığı öne sürüldü.

HASTANEYE 2 MÜFETTİŞ GÖNDERİLDİ

DHA'da yer alan habere göre Hasanoğlu'nun bir süredir hastane odasını evi gibi kullandığı iddiasıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı. İddiaların soruşturulması için hastaneye 2 müfettiş gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, konuyla ilgili disiplin soruşturması başlattıklarını belirterek, "Bakanlık konuyu takip ediyor. Biz disiplin soruşturması başlattık. Soruşturma kapsamında arkadaşlarımız hastanede çalışıyorlar. Çıkacak raporu bakanlığa sunacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Başhekim Zonguldak Kadın Doğum

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