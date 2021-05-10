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  4. Evinden 40 km uzaklıkta cansız bedeni bulundu! Telefonundaki mesaj dikkat çekti

Evinden 40 km uzaklıkta cansız bedeni bulundu! Telefonundaki mesaj dikkat çekti

10.05.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da evden ayrıldığı 1 Mayıs'tan beri haber alınamayan Abdullah Balkaya'nın 10 gün sonra, 40 kilometre uzaklıkta yer alan Mersin'in Tarsus ilçesindeki sulama kanalında cansız bedenine ulaşıldı. Balkaya'nın telefonunda yer alan "Ölümüm kimseyi bağlamaz, ben ölümü hak ettim" yazılı taslak mesaj dikkatleri çekti.

Evinden 40 km uzaklıkta cansız bedeni bulundu! Telefonundaki mesaj dikkat çekti

Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde, meyve- sebze bahçelerinde bekçilik yapan Abdullah Balkaya, 28 Nisan'da, çalıştığı muz serasının sahibinden "Sıkılıyorum, rahatsızım" diyerek izin istedi. Evine dönen Balkaya, eşi Sevdet Balkaya'ya bir süre işe gitmeyeceğini belirtti. Ailesiyle birlikte 1 Mayıs gecesi namaz kılan Abdullah Balkaya, daha sonra eşiyle uyudu. Saat 01.30'da uyanan Sevdet Balkaya, eşini yatakta göremeyince telaşlandı. Abdullah Balkaya'ya ulaşamayan eşi, yakınlarına haber verdi.

EŞİ "ÖLÜMÜM KİMSEYİ BAĞLAMAZ" MESAJINI BULDU

Eşinin evde bıraktığı telefonunda, ertesi gün, 'Benim ölümüm kimseyi bağlamaz, ben ölümü hak ettim. Eşim çok iyi insan, oğlumu' yazılı taslak mesajı gören Sevdet Balkaya, polise bildirdi. Akrabalarıyla çevrede arama yapmasına rağmen eşine ulaşamayan Balkaya, "Sabah telefonunda o mesajı görünce ne yapacağımı şaşırdım. Okuyunca çok kötü oldum. Öncesinde kafasını dinlemeye gitmiş olabilir, diye düşünmüştüm. Fakat bunu görünce intihar etmiş olabilir, diye düşündüm. Birkaç sene önce psikolojik tedavi görmüştü ama yarım bıraktı. Kocamın tez vakitte bulunmasını istiyorum" dedi.

TARSUS'TAKİ SULAMA KANALINDA CESEDİ BULUNDU

Jandarma ekipleri, bu sabah, Balkaya ailesinin evine 40 kilometre uzaklıktaki Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kefeli Mahallesi’nde yer alan sulama kanalının kapaklarına takılmış erkek cesedi buldu. Abdullah Balkaya'ya ait olabileceği gerekçesiyle aileye haber verildi. Olay yerine gelen aile, cansız bedenin, Balkaya'ya ait olduğunu teşhis etti. Balkaya'nın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Abdullah Balkaya'nın cenazesini teslim almaya gelen yakınlarından İsmail Balkaya, 10 gündür umutla iyi haber beklediklerini belirterek, "Bu sabah acı telefon geldi. Beklemiyorduk. Canına kıyacağını düşünmezdik. Ölümüyle ilgili şüphemiz yok. Tam bilgiye de sahip değiliz. Geride 1 çocuk kaldı, zor durum, içimiz yanıyor" dedi.

Abdullah Balkaya'nın cenazesinin bugün öğle namazından sonra Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Adana Mersin Tarsus

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