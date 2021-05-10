Evinden 40 km uzaklıkta cansız bedeni bulundu! Telefonundaki mesaj dikkat çekti

Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde, meyve- sebze bahçelerinde bekçilik yapan Abdullah Balkaya, 28 Nisan'da, çalıştığı muz serasının sahibinden "Sıkılıyorum, rahatsızım" diyerek izin istedi. Evine dönen Balkaya, eşi Sevdet Balkaya'ya bir süre işe gitmeyeceğini belirtti. Ailesiyle birlikte 1 Mayıs gecesi namaz kılan Abdullah Balkaya, daha sonra eşiyle uyudu. Saat 01.30'da uyanan Sevdet Balkaya, eşini yatakta göremeyince telaşlandı. Abdullah Balkaya'ya ulaşamayan eşi, yakınlarına haber verdi.

EŞİ "ÖLÜMÜM KİMSEYİ BAĞLAMAZ" MESAJINI BULDU

Eşinin evde bıraktığı telefonunda, ertesi gün, 'Benim ölümüm kimseyi bağlamaz, ben ölümü hak ettim. Eşim çok iyi insan, oğlumu' yazılı taslak mesajı gören Sevdet Balkaya, polise bildirdi. Akrabalarıyla çevrede arama yapmasına rağmen eşine ulaşamayan Balkaya, "Sabah telefonunda o mesajı görünce ne yapacağımı şaşırdım. Okuyunca çok kötü oldum. Öncesinde kafasını dinlemeye gitmiş olabilir, diye düşünmüştüm. Fakat bunu görünce intihar etmiş olabilir, diye düşündüm. Birkaç sene önce psikolojik tedavi görmüştü ama yarım bıraktı. Kocamın tez vakitte bulunmasını istiyorum" dedi.