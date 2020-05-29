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Evinden çağrılan kişi, 14 bıçak darbesiyle öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 00:47 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde Volkan Kaplan (38), evine gelen H.O. ve S.G. ile görüşmek üzere kapının önüne çıktı. Kısa sürede taraflar arasında çıkan kavgada vücuduna aldığı 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler ise yakalandı.

Evinden çağrılan kişi, 14 bıçak darbesiyle öldürüldü

Olay, saat 21.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 855 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, H.O. ve S.G., Volkan Kaplan'ın evine geldi. Evinden çıkan Kaplan, H.O. ve S.G. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Kaplan, kavga ettiği kişilerden biri tarafından defalarca bıçaklandı. Kaplan vücuduna aldığı 14 bıçak darbesi ile kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede gelen polis ekipleri, şüphelileri suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Evinden çağrılarak bıçaklı saldırıya uğrayan Kaplan, ise sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan talihsiz adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kaplan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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