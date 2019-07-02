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Evinden cephane çıkan cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 19:09 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çocuğa cinsel istismardan gözaltına alınan ve evinde çok sayıda silah bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, yaşları 11 ile 13 arasında değişen 3 erkek çocuğa porno film izlettirildiği ve cinsel istismarda bulunulduğu ihbarını alan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çocukların ve ailelerindin ifadelerinden yola çıkarak Ş.U.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çocuğa cinsel istismardan gözaltına alınan ve evinde çok sayıda silah bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, yaşları 11 ile 13 arasında değişen 3 erkek çocuğa porno film izlettirildiği ve cinsel istismarda bulunulduğu ihbarını alan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çocukların ve ailelerindin ifadelerinden yola çıkarak Ş.U. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin Çolaklı Mahallesi’nde bulunan ikametinde Cumhuriyet Savcılığı izniyle arama yapıldı. Aramada 1 adet tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 42 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği, 21 adet av tüfeği fişeği, 45 adet kuru sıkı mermisi, 140 adet çeşitli boy ve cinste bıçak, 1 adet samuray kılıcı, 4 adet pala, 4 adet komando bıçağı, 3 adet balta, 1 adet muştalı bıçak, 1 adet suikast bıçağı, 4 adet parmak muştası, 1 adet kelepçe, 45 adet pornografik CD, 1 adet diz üstü bilgisayar, 3 adet flaş bellek ele geçirildi.
Şüpheli U.Ş. hakkında, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından tahkikat başlatıldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen ve suçlamaları reddeden şüpheli Ş.U.,, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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