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Evinden erzak alan teröristleri bildirmeyen imam açığa alındı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 01:44 | Son Güncelleme

ERZAK, İMAMIN KOMŞUSUNUN EVİNDEN ALINMIŞ Giresun'un Alucra ilçesi Aydınyayla köyüne gelen PKK'lı 2 teröriste erzak verilmesi olayı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

ERZAK, İMAMIN KOMŞUSUNUN EVİNDEN ALINMIŞ
Giresun'un Alucra ilçesi Aydınyayla köyüne gelen PKK'lı 2 teröriste erzak verilmesi olayı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İddiaya göre, köyde oturan F.Ö. (26) ile imam H.K.'nin oğlu A.K. (16) mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Bu sırada F.Ö. ile A.K.'nin karşısına PKK'lı teröristler çıktı. A.K.'yi rehin alan teröristler, F.Ö.'den erzak getirmesini istedi. Köye dönen F.Ö. erzak getirince teröristler ikiliyi 'Konuşursanız ölürsünüz' diye tehdit ederek bıraktı.
Olaydan 5 gün sonra imam H.K., komşusu F.Ö. ile konuşurken olayı öğrendi. H.K.'nin, olayı öğrendikten 2 gün sonra ilgili kurumlara durumu ilettiği belirlendi. Köye gelen jandarma ekipleri imam H.K. ve F.Ö.'nün evinde arama yaptı. Evinde erzak bulunan ve bunları teröristlere götürmek üzere hazırladığı değerlendirilen F.Ö. gözaltına alınıp tutuklandı. Gözaltına alınan İmam H.K. ve oğlu A.K. ise serbest bırakıldı.
İmam H.K., teröristlere kendisinin evinden erzak verilmediğini, komşusunun evinden erzak alındığını söyledi. H.K., teröristlerin oğlu ve komşusunu rehin aldığı olayı 5 gün sonra öğrendiğini söyledi. İmam H.K., olayı öğrendikten 2 gün sonra ilgili kurumlara bildirdiğini ve hata yaptığını ancak bunun dışında olayla bir bağlantısının olmadığını açıkladı.

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