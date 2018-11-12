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Evinden hırsızlık yaptığını iddia ettiği kişiyi afişle arıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 18:02 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da yaşayan Gülom Çavdır, evine girip, 38 bin lirası ile 80 bin liralık altınını çaldığını öne sürdüğü kişinin güvenlik kamerası kayıtlarından aldığı fotoğraflarını çoğaltarak, kent merkezindeki duvarlara astı.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da yaşayan Gülom Çavdır, evine girip, 38 bin lirası ile 80 bin liralık altınını çaldığını öne sürdüğü kişinin güvenlik kamerası kayıtlarından aldığı fotoğraflarını çoğaltarak, kent merkezindeki duvarlara astı. Çavdır, fotoğraflardan yaptırdığı 'Dikkat hırsız aranıyor' yazılı afişlere kendi numarasını da yazıp, şüphelinin bulunması için yardım istedi. Kütahya'da eşiyle birlikte bisiklet tamirciliği yaparak, geçimini sağlayan Gülom Çavdır'ın Yunus Emre Mahallesi'ndeki evine, 4 ay önce hırsız girdi. Kimliği henüz belirlenemeyen hırsız, evden 38 bin lira ile 80 bin lira değerindeki altınları çalıp, kaçtı. Polise haber veren Çavdır, evinin yakınındaki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerden hırsızlık şüphelisi olduğunu öne sürdüğü kişinin fotoğrafını aldı. Çavdır, şüphelinin, evine yakın yerde yürürken çekilen fotoğraflarını çoğaltarak, üzerine 'Dikkat hırsız aranıyor' yazdırdı. Kendi cep telefonu numarasını da yazdıran Çavdır, afişleri otobüs durakları ve duvarlara astı. Hırsızın yakalanması için polislerin de çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gülom Çavdır, "Geçen 17 Temmuz'da sabah kalktık iş yerimize gitti. Biz gittikten sonra saat 15.00 gibi evimize hırsız girmiş. Altınlar, bilezikler vardı 80 bin TL değerinde; 38 bin TL nakit para ve eşime ait ruhsatlı tabanca vardı hepsi gitmiş. Evimize terastan girmişler. 3 bina yan tarafta oturan yaşlı teyzenin ziline basarak anten tamir edeceğiz, diye girmişler. Çatılardan geçerek bizim teras camını kırıp içeri girmiş. Direkt gelmiş, buradan paraları altınları ve tabancayı almış gitmiş. Bu zamana kadar bulunamadı. 4 aydır araştırılıyor, kameradaki kişi bir türlü bulunamadı. Bu şahsın bulunması için her yere afiş yapıştırıp üzerine numaramı yazdım. Görenlerin, bilenlerin araması için. Hırsızın bulunması için herkesin yardımcı olmasını istiyorum" diye konuştu.

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