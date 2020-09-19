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  4. Evinden uzaklaştırılan adam, karısını başka erkekle bulunca dehşet saçtı

Evinden uzaklaştırılan adam, karısını başka erkekle bulunca dehşet saçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 09:10 | Son Güncelleme

Bursa’da eşinin 2 gün önce kendisi için evden uzaklaşma kararı aldırdığı adam, eve geldiğinde gördüğü manzara karşısında şok oldu.

Bursa’da eşinin 2 gün önce kendisi için evden uzaklaşma kararı aldırdığı adam, eve geldiğinde gördüğü manzara karşısında şok oldu. Evde eşini başka bir erkekle bulan adam ikisini de feci şekilde darp edip, elindeki bıçağı boğazına dayayarak intihara kalkıştı. Olay, mahkemelerin verdiği uzaklaştırma kararlarını bir kez daha gündeme getirdi.
Darp ve intihara teşebbüs olayı, dün akşam 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. 49 yaşındaki Reşat Ç. için 2 gün önce eşi Işıl Ç.’nin (38) şikayetiyle uzaklaştırma kararı verildi.
Ancak Reşat Ç. eşinin kendisini aldattığı düşüncesiyle Kocaçınar sokak üzerindeki evine geldi. Reşat Ç. içeri girdiğinde gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşadı. Eşi Işıl Ç. ile O.S. (42) isimli kişiyi evde gören Reşat Ç. çılgına döndü. Eşinin başını aynaya vurup darp eden, O. S.’yi de feci şekilde döven Reşat Ç. daha sonra bıçağı boğazına dayayarak intihara kalkıştı.
Reşat Ç. polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Işıl Ç. tedavisi için Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken O.S. ve Reşat Ç. gözaltına alınarak Çarşı Polis Merkezi’ne götürüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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