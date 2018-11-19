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Evine balkondan girmeye çalışırken 7. kattan düşerek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 04:09 | Son Güncelleme

Evine balkondan girmeye çalışırken 7. kattan düşerek öldü

Adana'da apartmanın 7. katındaki dairesine anahtarını içeride unuttuğu için balkondan girmeye çalışan genç kadın düşerek öldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki apartmanın 7. katından bir kadının düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 21 yaşındaki B.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Genç kadının, anahtarını içeride unuttuğu için apartman boşluğundaki balkondan kendi dairesinin balkonuna geçmeye çalıştığı sırada düştüğü anlaşıldı.

Ekipler, olay sırasında B.K'nin yanında bulunduğu ileri sürülen kişiyi ifade işlemleri için Fatih Polis Merkezi'ne götürdü.

Genç kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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