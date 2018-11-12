Evine çağırdı, eski eşinin sevgilisi olduğu iddiasıyla öldürdü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Cihan G., ayrıldığı eşi E.G.'nin sevgilisi olduğunu düşündüğü İlkay Polat Sağır'ı tabancayla vurarak, öldürdü.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Barış Mahallesi 2901 Sokak'taki 2 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Cihan G., ayrıldığı eşi E.G.'nin sevgilisi olduğunu düşündüğü İlkay Polat Sağır'ı konuşmak için evine çağırdı. Cihan G., burada tartıştığı Sağır'a belinden çıkardığı tabancayla ateş etmeye başladı. Sol göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Sağır'a, ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptı. İlkay Polat Sağır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tabancayla kaçan Cihan G. ise Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Olay anında evde olduğu belirtilen ve ismi açıklanmayan kadın, ifadesine başvurulmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

İlkay Polat Sağır'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, Cihan G.'nin, daha önce de 'eşini kurşunlamak'tan emniyette kaydının bulunduğunu belirtti.

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