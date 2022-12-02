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Evine çağırdığı arkadaşını öldürüp tecavüz ettikten sonra cansız bedenini yemişti! Dünyanın konuştuğu yamyam Sagawa öldü

02.12.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yamyamlıkla ilk kez ilkokul yıllarında tanıştı. Canice hayallerini üniversitede gerçeğe döktü. Issei Sagawa, bu dönemde hoşlandığı arkadaşı Renee Hartevelt'i öldürüp cansız bedenine tecavüz ettikten sonra burnundan başlayarak vücudunu yedi. Yamyamlığını kitaba döken ve popüler kültür ikonu haline gelen, 20. yüzyılın en vahşi katillerinden biri olan "Kobe Cannibal" lakaplı Sagawa, dün 73 yaşında yaşamını yitirdi.

Evine çağırdığı arkadaşını öldürüp tecavüz ettikten sonra cansız bedenini yemişti! Dünyanın konuştuğu yamyam Sagawa öldü

Fransa’nın başkenti Paris’te Renée Hartevelt adında Hollandalı bir kadını 1981 yılında öldürdükten sonra cesedini yiyen "Kobe Cannibal" lakaplı Japon katil Issei Sagawa hayatını kaybetti. İşlediği cinayetle popüler kültür ikonu haline gelen 73 yaşındaki Sagawa’nın uzun süredir bakımını üstlenen ağabeyi, kardeşinin 24 Kasım’da Tokyo’daki bir hastanede zatürre nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP CESEDİNİ YEMİŞTİ

Japonya’nın Kobe kentinde 1949 yılında zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Sagawa, 28 yaşındayken edebiyat üzerine doktora yapmak için Fransa’ya gitmiş, 11 Haziran 1981’de Sorbonne’dan sınıf arkadaşı Renee Hartevelt’i bir okul ödevi için şiir çevirme bahanesiyle akşam yemeğine davet ettikten sonra tüfekle vurarak öldürmüştü. Kurbanın cansız bedenine tecavüz eden Sagawa’nın daha sonra cesedin bazı parçalarını yediği ortaya çıkmıştı.

"YAŞAM ENERJİSİNİ EMMEYİ İSTEDİM"

Kendini zayıf, çirkin ve küçük olarak tanımlayan Sagawa, Hartevelt’i yiyerek onun yaşam enerjisini emmeyi istediğini iddia etmişti. Cezai ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle Fransa’da yargılanamayan Sagawa, daha sonra Japonya’ya getirilerek bir hastaneye yatırılmıştı.

DOKTORLAR: TEK MOTİVASYONU CİNSEL SAPKINLIK

Dava dosyasının Fransa’da kapatılmış olması nedeniyle ülkesinde de yargılanamayan Sagawa’nın sağlıklı olduğu sonucuna varan doktorlar, cinsel sapkınlığının Sagawa’nın cinayet için tek motivasyonu olduğunu açıklamıştı.

ÜNLÜ OLDU

Sagawa’nın 12 Ağustos 1986 da hastaneden çıktıktan sonra normal yaşamına dönmesi büyük tartışmalara neden olurken, işlediği cinayet kitap ve filmlere konu olan Sagawa bir popüler kültür ikonu haline gelmişti. 1986 ve 1997 yılları arasında programlarda sıkça misafir konuşmacı ve yorumcu olarak yer bulan Sagawa, kitaplar yazıp dergilerde yorumlar kaleme almıştı.

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Yıllar içinde tepkiler nedeniyle popülaritesini kaybeden ve 2013 yılında sinir sistemine kalıcı hasar veren bir beyin hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Sagawa’nın bakımını o dönemden beri erkek kardeşi üstlenmişti.

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(İHA)

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