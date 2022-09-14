Evine çilingirle girip Asya Pınar Üzümcü'yü öldürmüştü! Mahkemede dikkat çeken sözler: Bu davranışı zoruma gitti

Bursa Kestel'de eski sevgili Oktay Hürmet, 21 yaşındaki Asya Pınar Üzümcü'yü evine çilingirle girip odasında öldürmüştü. Kan donduran olayla ilgili mahkemedeki ifadesi ortaya çıkan Hürmet, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyledi. Üzümcü'nün annesi ise "Kıskançlık yüzünden kızımı öldürdü. 6 aydır hala sanığın bakışını unutamıyorum" dedi.

EVE ÇİLİNGİRLE GİRİP ODASINDA DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay, mart ayında Kestel ilçesinde meydana geldi. Oktay Hürmet, Asya Pınar Üzümcü'nün şikayetiyle hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen, Üzümcü'nün evine gitti, kapıyı çilingire açtırıp içeri girdi. Burada çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İddiaya göre Hürmet, Üzümcü'yü defalarca bıçakladı, kendisine engel olmak isteyen annesi İfakat Evci'yi de vücudunun 5 yerinden yaraladı. Anneyle kızı kanlar içinde kalırken, Hürmet otomobile binip kaçtı.

Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Asya Pınar Üzümcü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. İfakat Evci ise ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölmeden önce eski sevgilisinden gördüğü şiddet nedeniyle sosyal medya hesabından 'Sadece yaşamak istiyorum' paylaşımı yapan Asya, doğum günü olan 11 Mart'ta toprağa verildi.

SAKARYA'DA YAKALANDILAR

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Sakarya'ya gittiğini tespit etti. Yolda önlem alan Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde otomobiliyle kaza yapan Oktay Hürmet ile yanındaki Alican Vergül'ü yakaladı. Kazada yaralanan Hürmet ve Vergül, hastanede tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Bursa'da adliyeye çıkartılan şüpheliler tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, sanıklar Oktay Hürmet ile Alican Vergül hakkında, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 20'şer yıl, 'nitelikli yağma' suçundan 15'er yıl ve 'konut dokunulmazlığını bozmaktan' ise 5'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Üzümcü'nün, tehdit ve darp iddialarıyla, bir süre önce, Oktay Hürmet'ten şikayetçi olduğu ve sanık hakkında 1 ay süreli tedbir kararı verildiğinin tespit edildiği de belirtildi.

"BU DAVRANIŞI ZORUMA GİTTİ"

Sanıkların yargılanmasına Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Bursa Kadın Platformu üyelerinin de izlediği duruşmaya anne İfakat Evci de katıldı. Mahkemede ifade veren tutuklu sanıklardan Oktay Hürmet, şoför olarak çalıştığı şehirlerarası otobüse yolcu olarak binen Asya Pınar ile tanışıp sevgili olduklarını söyledi. Asya ile evlenmeyi düşündüğünü belirten Oktay Hürmet, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini belirtip, "Kayseri'de yaşıyordum. Otobüs şoförü olduğum için Bursa'ya gelip kendisiyle görüşüyordum. Kestel'den ev tuttum. Evlerine gidip geliyordum. Hatta, eşyalarımı onlar yıkıyor ve ütülüyorlardı. Bazen aramızda tartışmalar oluyordu. Yine kendisiyle tatlıya bağlıyorduk. Bir gün yemek sırasında telefonuna mesaj geldi. Bakmak istedim. Telefonu zorla aldım. Bana, 'sen karışamazsın' dedi. 4 yıl maddi ve manevi destekte bulunduğum birisinin bana böyle yapması, psikolojimi bozdu, bu davranışı zoruma gitti. Daha önce de kendisinden şüpheleniyordum" dedi.

"ANNESİNİ ALİCAN BIÇAKLADI"

Olay günü arkadaşı Alican Vergül ile eşyalarını almak ve Asya ile konuşmak için eve gittiğini söyleyen Hürmet, "Arkadaşım Alican ile birlikte Kestel'e gittik. Arabada bir süre oturduk. Alican'a 'Kötü şeyler olur' dedim. O da 'Bu işe halledelim' dedi. Çilingir gelip kapıyı açtı. Amacım Asya ile konuşmaktı. Kendisine, neden böyle olduğumuzu soracaktım. Evde kimse yoktu. Bir süre sonra kapı açıldı. Asya odasına girdiğinde beni görünce şok oldu. 'Seninle konuşmaya geldim' dedim. 'Git buradan' dedi. Benim gönderdiğim paraları sevgilisini kastederek, onunla yediğini söyledi. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Evde altın aramadım. İşim gereği her zaman bıçak taşırım. Annesini ben yaralamadım. Alican annesini bıçakladı. Çok üzgünüm ve pişmanım" dedi.

OKTAY'IN ARKADAŞI: KURTULMAK İÇİN 'İMDAT' DİYE BAĞIRDIM

Suçlamaları kabul etmeyen Alican Vergül ise Asya’nın ailesine başsağlığı dileyerek başladığı ifadesinde, olay gününü şöyle anlattı:

"Oktay, polisle konuştuğunu, eve girip eşyalarını alacağını söyledi. Çilingir çağırdı, içeriye girdik. Kendisinin elinde bıçak vardı. Ben kapıdan çıkmak istediğimde kolumdan tutup içeriye çekerek, boğazıma bıçak dayadı. Çok korktum. 'Asya ile konuşacağım sadece' dedi. Ayaklarına kapandım, 'Ben gideceğim' dedim. Asya'nın geleceği saati biliyordu. 'Kimseye zarar vermeyeceğiz' diyerek Asya'nın odasına girdi. Bana tava ve poşet verdi. 'Annesi yanına gelirse kafasına tavayla vurup, poşeti geçirirsin' dedi. Asya ile annesi geldi. Annesi mutfağa, Asya da odasına gitti. Asya'nın odasından bağrışma sesleri geldi. Kapıdan baktığımda İfakat Hanım'ı yerde gördüm. Kapıdan çıkıp merdivenlerden inerken Oktay arkamdan gelip sırtıma vurdu. Arabanın yanına geldim. Elinde bıçak vardı. 'Sen ne yaptın' diye bağırdım. Beni tehdit etti. Arabayla yolda giderken elinden kurtulmak için 'İmdat' diye bağırdım, kimse duymadı. Bıçağı uçurumdan aşağı attı. Eve girerken Oktay ayağına galoş giydi. Bana da zorla giydirdi."

"6 AYDIR SANIĞIN BAKIŞINI UNUTAMIYORUM"

Olayın etkisinden kurtulamadığını belirten İfakat Evci, "Sanık, kıskançlıkları yüzünden, kızımla aralarında sorun çıkıyordu. Her defasında 'Siz çok iyi bir ailesiniz, benim böyle bir ailem olmadı' diyerek özür diliyordu. Birkaç defa karakolluk ve adliyelik olduk. Kendisi hakkında uzaklaştırma kararı vardı. Olay günü kızım dershanede kapının orada Alican'ı gördüğünü ayaklarının titrediğini belirtti. Akşam saat 19.05 sıralarında eve geldik. Kapıda hiçbir şey yoktu. İçeriye girdik. Ben mutfağa geçerken kızım da odasına girdi. Kızımın odasından 'Ah' diye bir ses duydum. Örümcek veya böcekten korktu, cam açık kaldı diye geldi herhalde diye düşündüm. Odasına gittiğimde kızımın bıçaklandığını gördüm. Ben de anne olarak kızımı kurtarmak için üzerine atıldım. Beni de bıçakladı. Bu sırada arkamdan biri omuzlarımdan tutup, kızımın yatağının üzerine oturttu. Kıskançlık yüzünden kızımı öldürdü. 6 aydır hala sanığın bakışını unutamıyorum. En ağır cezayı verin" diye konuştu.

İfadelerin ardından sanık avukatları tahliye talebinde bulunurken, 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

