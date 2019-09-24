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Evine ekmek götürürken otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 23:27 | Son Güncelleme

Erzincan’da evine ekmek götürürken otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Evine ekmek götürürken otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Erzincan’da evine ekmek götürürken otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza mahallinde motosikletin direksiyonuna poşet içerisinde asılı 2 ekmek görenleri üzdü.

Kaza, bugün gece saatlerinde Erzincan merkez Dörtyol Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kavşakta plakasız elektrikli motosiklet ile 25 EL 885 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı otomobil sürücüsü yara almadan atlatırken motosikletten savrulan sürücü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza mahallinde polis ekipleri inceleme yaparken motosikletin direksiyonuna poşet içerisinde asılı 2 ekmek objektiflere yansıdı. Yaralı sürücünün işten çıkıp fırından ekmek aldıktan sonra evine gitmek için yola koyulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Evine ekmek götürürken otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Evine ekmek götürürken otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

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