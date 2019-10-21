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Evine elektrik çektiremeyince kurduğu güneş paneliyle enerjisini üretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 13:32 | Son Güncelleme

IĞDIR’ın Hadımlı köyünde eşi Frengiz ve oğlu Uğur (42) ile yaşayan Halil Turan'ın, köydeki evine yapı izni olmadığı gerekçesiyle elektrik bağlatamayınca çözüm önerisi oğlundan geldi.

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR’ın Hadımlı köyünde eşi Frengiz ve oğlu Uğur (42) ile yaşayan Halil Turan'ın, köydeki evine yapı izni olmadığı gerekçesiyle elektrik bağlatamayınca çözüm önerisi oğlundan geldi. Uğur Turan, evinin damına 2 güneş paneli kurarak evin aydınlatmasını sağladı. Evdeki elektronik cihazları çalıştırabilmek için 6 adet panel daha alan Turan, bunların da kurulmasıyla evdeki her türlü cihazı rahatlıkla kullanabileceklerini söyledi.

Iğdır'ın Tuzluca İlçesi'ne bağlı Hadımlı köyünde yaşayan Halil Turan elektrik şebekesi çekilmesi için yaptığı müracaatlardan eli boş döndü. Yapı izni olmadığı gerekçesiyle Turan ailesiyle birlikte köydeki 10 ayrı eve elektrik çekilmedi.

Anne ve babasının ardından geçen yıl Çekmeköy Belediyesi'nden emekli olduktan sonra köyüne dönen Uğur Turan'ın da girişimleri sonuçsuz kaldı. Yapı izni olmadığı için elektrik verilmeyen evlerinde enerji sorununu çözmek isteyen Uğur Turan, kendi imkanlarıyla 2 adet güneş enerjisi paneli aldı. Güneş panelleriyle aydınlatmayı sağlayan Turan ailesi, evdeki diğer elektronik cihazları çalıştırabilmek için de 6 adet panel daha satın aldı. Yaklaşık 20 bin lira harcadığını söyleyen Uğur Turan, emeklilik parasıyla aldıkları güneş enerji panelleri sayesinde evlerini aydınlattığını söyledi. Yıllardan beri karanlıkta olan evlerine elektrik çekilmesini istediklerini ifade eden Turan, yetkililerden yardım beklediğini kaydetti.

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