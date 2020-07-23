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Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturası şoke etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 13:59 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan Edip Teker (31), evine gelen 17 bin 739 TL tutarındaki doğal gaz faturasını görünce şoke oldu. Doğal gaz şirketine itiraz dilekçesi gönderen Teker, yetkililerden bir yanlışlık olduğu ve faturasının 12 TL olması gerektiğine dair cevap aldı.

Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturası şoke etti

Dilovası'nın Orhangazi Mahallesi'nde eşiyle beraber 120 metrekarelik evde yaşayan, emlak işiyle uğraşan Edip Teker, aylık ortalama 40-50 TL ödediği doğal gaz faturasının bu ay 17 bin 739 TL geldiğini görünce şoke oldu. Bunun üzerine doğal gaz şirketine ulaşıp durumu bildiren Teker, itiraz işlemleri için şirkete dilekçe yazdı. Yazılan dilekçeye karşılık olarak, bir yanlışlık olduğunu söyleyen şirket yetkilileri, gelmesi gereken faturanın 12 TL olduğunu ve bu yanlışın düzeltileceğini sözlü olarak iletti.
Faturayı gördüğü ilk anda korktuğunu ve bir yanlışlık olabileceğini düşündüğünü belirten Edip Teker, "Yakın zamanda gelen doğal gaz faturamın şaşkınlığı içindeyim. Her ay bana 40-50 TL gelen doğal gaz faturasının bu ay çok kabarık geldiğini gördüm. Bir yanlışlık olabileceğini düşündüm bunun için yetkililere ulaştığım zaman bana sayaçların okunduğu sırada bir rakamın fazla girilmiş olabileceğini söylediler. 17 bin 739 TL gibi bir faturanın gelmesi doğal olarak insanı şaşkına çeviriyor. Ben bunu yetkililere anlattım, en kısa zamanda durumu düzelteceklerini söylediler" dedi.

'GELMESİ GEREKEN TUTAR 12 TL'

Edip Teker, yetkililerin gelmesi gereken faturanın 12 TL olduğunu ilettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Doğal olarak hala bu durumun şaşkınlığını yaşıyorum. Gülünç bir durum olarak karşıladık bunu. Yaz mevsiminde gelen faturanın yüz katından daha fazla bir fatura geldi bana. Ben de durumu yetkililere anlatırken otomatik ödeme talimatım olsaydı yine bu tutarın çekilip çekilmeyeceğini sordum. Çekileceğini söylediler, bu durumu kısa süre içinde çözmezlerse dava açacağımı, CİMER'e başvuracağımı ilettim. Benden özür dilediler ve düzelteceklerini söylediler. Yetkililer bana gelmesi gereken faturanın 12 TL olduğunu bildirdiler. 12 TL olması gereken bir faturanın bana 17 bin 739 TL olarak gelmesini anlayamadım. Yetkililerin bu yanlışlığı düzeltmelerini bekliyorum."

DHA

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