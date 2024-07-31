Evine gelen misafirlerin söylediklerine dayanamadı, ailesine ses kaydı gönderdi: 'Beni bulmak isterseniz denizin dibine bakın'

Edinilen bilgiye göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 3 kız çocuğu babası Bayram A.K.'nin evine kızının arkadaşları misafirliğe geldi. Evine gelen misafirlerin, hakkında kötü konuştuğunu duyan baba söylentileri kaldıramayınca evi terk ketti. Bir süre eve gelmeyen babalarının hayatından endişe eden kızları şahsı aramaya başladı.

KIZLARININ TELEFONUNA SES KAYDI GÖNDERDİ

Kızlarının cep telefonuna “Beni bulmak isterseniz denizin dibine bakın” şeklinde ses kaydı atan babaya 4 gündür ulaşılamıyordu.

Akşam saatlerinde Kuşadası Adakule yakınlarında dalış yapan amatör bir dalgıç deniz dibinde boynunda taş bağlanmış vaziyette bir erkek şahıs cesedi görünce durumu yetkililere haber verdi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışma ile deniz dibindeki erkek ceset çıkarıldı. Cesedin 55 yaşlarındaki Kuşadası Belediyesi'nde çalışan Bayram A.K.'ye ait olduğu tespit edildi.

BOYNUNA TAŞ BAĞLANMIŞ HALDE BULUNDU

Denizden çıkarılan ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, şahsın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. Talihsiz adamın evine gelen misafirlerin söylentileri üzerine boynuna taş bağlayıp kendini denize atarak yaşamına son verdiği düşünülüyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır