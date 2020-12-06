Evine gelirken yakalanan hırsızda uyuşturucu ele geçirildi

Eskişehir’de hırsızlık suçundan yakalanan şüpheli üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Sütlüce Mahallesi Kankardeşler Sokak’ta bulunan bir evde hırsızlık olayının gerçekleştiği ihbarını alan polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Başlatılan çalışma sonrasında hırsızlık olayını Onur U.’nun gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 adet bisiklet, 1 adet fritöz ve 1 adet bavul ele geçirildi. Şüpheliyi yakalama çalışması başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, eve geldiği sırada kovalamaca sonucunda şahsı yakaladı. Şüpheli üzerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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