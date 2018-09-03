HABER

EVİNE GİDERKEN AZ DAHA CANINDAN OLUYORDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 05:47 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-OZAN URAL/İstanbul DHA Beyoğlu'nda barlarda şarkı söyleyerek geçimini sağlayan İhsan Gül, sabah işten çıkıp evine doğru giderken Tarlabaşı'nda bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-OZAN URAL/İstanbul DHA
Beyoğlu'nda barlarda şarkı söyleyerek geçimini sağlayan İhsan Gül, sabah işten çıkıp evine doğru giderken Tarlabaşı'nda bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Gül'den geriye, evine giderken aldığı poşet içerisinde ki ekmek kaldı.
Tarlabaşı'nda bulunan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde sabah saat 04:30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan İhsan Gül'e 34 BKZ 936 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Gül yaralandı.

ÖNCE KAÇTILAR SONRA GELİP TESLİM OLDULAR
Kazanın ardından otomobil kaçtı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, çarpan araçta bulunanlar kaza yerine geri geldiler. 3 kişi oldukları belirlenen şüphelilerin alkollü oldukları iddia edilirken aracın kimin tarafından kullanıldığı belirlenemedi.

GÜL'DEN GERİYE SABAH KAHVALTISI İÇİN ALDIĞI EKMEK KALDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gül'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Gül'den geriye ise, sabah kahvaltısı için aldığı ekmeği kaldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis kazanın ardından kaçan otomobili Kasımpaşa Stadı'nın yanında bulurken, aracı kullananın kim olduğunu güvenlik kameralarından belirleyecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------
-Olay yeri
-Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahale etmesi
-Yaralının ambulansa alınması
-Polis ekiplerinin çalışması
-Toplanan vatandaşlar
-Röportaj
-Genel ve detay görüntüler

PARTNERGünde 1 tane yiyen 300 dolar kazanacak!Günde 1 tane yiyen 300 dolar kazanacak!
Evine giderken az daha canından oluyorduEvine giderken az daha canından oluyordu
Bylock’tan 42 haneli şifre çıktıBylock’tan 42 haneli şifre çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elçin Sangu tatil paylaşımlarıyla hayranlarını büyüledi!

Elçin Sangu tatil paylaşımlarıyla hayranlarını büyüledi!

Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı

Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 3 Eylül Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 3 Eylül Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

İstanbul Boğazı için 8 yeni kural

İstanbul Boğazı için 8 yeni kural

Diyarbakır'da yakalandı! Bombalı drone eğitimi almışlar

Diyarbakır'da yakalandı! Bombalı drone eğitimi almışlar

Bylock’tan 42 haneli şifre çıktı

Bylock’tan 42 haneli şifre çıktı

Otomobilin arkasında sürüklenen köpek, Fethiye'de 'turizm zabıtası' oldu

Otomobilin arkasında sürüklenen köpek, Fethiye'de 'turizm zabıtası' oldu

Muharrem İnce'den genç çifte çocuk tavsiyesi: Biz 6 okçuyuz

Muharrem İnce'den genç çifte çocuk tavsiyesi: Biz 6 okçuyuz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.