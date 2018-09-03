EVİNE GİDERKEN AZ DAHA CANINDAN OLUYORDU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-OZAN URAL/İstanbul DHA
Beyoğlu'nda barlarda şarkı söyleyerek geçimini sağlayan İhsan Gül, sabah işten çıkıp evine doğru giderken Tarlabaşı'nda bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Gül'den geriye, evine giderken aldığı poşet içerisinde ki ekmek kaldı.
Tarlabaşı'nda bulunan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde sabah saat 04:30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan İhsan Gül'e 34 BKZ 936 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Gül yaralandı.
ÖNCE KAÇTILAR SONRA GELİP TESLİM OLDULAR
Kazanın ardından otomobil kaçtı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, çarpan araçta bulunanlar kaza yerine geri geldiler. 3 kişi oldukları belirlenen şüphelilerin alkollü oldukları iddia edilirken aracın kimin tarafından kullanıldığı belirlenemedi.
GÜL'DEN GERİYE SABAH KAHVALTISI İÇİN ALDIĞI EKMEK KALDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gül'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Gül'den geriye ise, sabah kahvaltısı için aldığı ekmeği kaldı.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis kazanın ardından kaçan otomobili Kasımpaşa Stadı'nın yanında bulurken, aracı kullananın kim olduğunu güvenlik kameralarından belirleyecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yeri
-Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahale etmesi
-Yaralının ambulansa alınması
-Polis ekiplerinin çalışması
-Toplanan vatandaşlar
-Röportaj
-Genel ve detay görüntüler
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