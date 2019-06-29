HABER

Evine giderken bıçaklanan genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 10:09 | Son Güncelleme

Haluk ŞENTÜRK/YAĞLIDERE (Giresun)- GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde evine giderken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğrayan Ergün Tuzcu (26), vücuduna aldığı 20 bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.

Evine giderken bıçaklanan genç öldü

Haluk ŞENTÜRK/YAĞLIDERE (Giresun)- GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde evine giderken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğrayan Ergün Tuzcu (26), vücuduna aldığı 20 bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Akdarı Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezinden evine gitmek için yola çıkan Ergün Tuzcu, yolda karşılaştığı kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı. Tuzcu, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 20 bıçak darbesiyle yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla Yağlıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuzcu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Tuzcu'nun cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralıOtomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı
İki aile sopa ve küreklerle kavga etti: 6 yaralıİki aile sopa ve küreklerle kavga etti: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Mezuniyet dönüşü feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Mezuniyet dönüşü feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.