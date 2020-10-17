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Evine giderken silahlı saldırıda yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 23:53 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde evine giden şahıs, bir araçtan silahla ateş açılması sonucu ayağından yaralandı.Olay saat 21.45 sıralarında Dilovası Mimar Sinan Mahallesi 510 Sokak’ta meydana geldi.

Evine giderken silahlı saldırıda yaralandı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde evine giden şahıs, bir araçtan silahla ateş açılması sonucu ayağından yaralandı.
Olay saat 21.45 sıralarında Dilovası Mimar Sinan Mahallesi 510 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FAS 66 plakalı aracı ile evine gitmek için yola çıkan Turgay S.(50), evinin olduğu sokağa gelince aracından indi. Evine doğru yürüyen Turgay S., kendisini takip eden bir araçtan kimliği belirsiz kişilerce silahla açılan ateş sonucu ayağına isabet eden iki kurşun ile yaralandı. Saldırgan şahıslar, geldikleri araçla olay yerinden hızla kaçarken, olayı görenleri durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turgay S., ambulansla Dilovası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Turgay S.’nin sağlık durumunun iyi oluğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan kimliği belirsiz kişileri yakalamak için inceleme başlattı.

Evine giderken silahlı saldırıda yaralandı

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