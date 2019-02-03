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Evine girdiği kadına tecavüze kalkışan zanlı adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 14:42 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, zorla evine girdiği yalnız yaşayan T.İ.

Evine girdiği kadına tecavüze kalkışan zanlı adliyede

FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, zorla evine girdiği yalnız yaşayan T.İ. (30) adlı kadına bıçak zoruyla cinsel saldırıda bulunan, yaşanan boğuşmanın ardından kaçıp, saklandığı dağlık arazide yakalanan R.G. (33), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Fethiye'deki bir masaj salonunda çalışan R.G., dün saat 12.00 sıralarında, Taşkaya Mahallesi 122 Sokak'ta T.İ.'ye ait tek katlı müstakil eve gelip, kapıyı çaldı. Kapının açılmasıyla birlikte zorla eve giren R.G., boğazına bıçak dayadığı T.İ.'yi yere yatırarak tecavüze kalkıştı. Evin salon kısmındaki boğuşma sırasında sol el parmakları kesilen T.İ., çığlık atarak yardım istedi. Bu sırada giysilerinin üst kısmını çıkaran R.G., çığlık üzerine paniğe kapılarak pencereden atlayıp kaçtı. Polisi arayarak yardım isteyen T.İ. ise, şüphelinin yarı çıplak halde Keloğlu Boğazı mevkiindeki ormanlık alana kaçtığını söyledi. Kısa sürede bölgeye giderek arama yapan polis ekipleri, R.G.'yi kaya mezarlarının bulunduğu alanda, çalılar arasındaki çukurda yakaladı. R.G.'nin, Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünde 1.00 promil alkollü olduğu belirlendi.
Fethiye Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek sorguya alınan R.G.'nin, cinsel saldırı ve uyuşturucu kullanmak suçlarından sabıkalı olduğu belirlendi. Fethiye Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edilen T.İ. daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilip ifadesi alındı.
Polisteki işlemleri tamamlanan R.G., bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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Evine girdiği kadına tecavüze kalkışan zanlı adliyedeEvine girdiği kadına tecavüze kalkışan zanlı adliyede

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