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Evine girdiği kadına tecavüze kalkıştı, yarı çıplak kaçtığı dağda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 16:44 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir masaj salonunda çalışan R.G.

Evine girdiği kadına tecavüze kalkıştı, yarı çıplak kaçtığı dağda yakalandı

Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir masaj salonunda çalışan R.G. (33), zorla girdiği evde yalnız yaşayan T.İ. (30) adlı kadına bıçak zoruyla tecavüze kalkıştı. Boğuşmada elinden yaralanan T.İ.'nin yardım çığlıkları üzerine yarı çıplak halde kaçan R.G., saklandığı dağlık arazide yakalandı.
Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Taşkaya Mahallesi 122 Sokak üzerindeki T.İ.'ye ait tek katlı müstakil evde meydana geldi. İlçedeki bir masaj salonunda çalışan R.G., yalnız yaşayan T.İ. adlı kadının evine gelerek kapıyı çaldı. Kapının açılmasıyla birlikte zorla eve giren R.G., boğazına bıçak dayadığı T.İ.'yi yere yatırarak tecavüze kalkıştı. Evin salon kısmındaki boğuşma sırasında sol el parmakları kesilen T.İ., çığlık atarak yardım istedi. Bu sırada giysilerinin üst kısmını çıkaran R.G., çığlıklar üzerine paniğe kapılarak pencereden atlayıp kaçtı. Polisi arayarak yardım isteyen T.İ. ise, şüphelinin yarı çıplak halde Keloğlu Boğazı mevkiindeki ormanlık alana kaçtığını söyledi. Kısa sürede bölgeye giderek arama yapan polis ekipleri R.G.'yi, kaya mezarlarının bulunduğu alanda, çalılar arasındaki çukurda yakaladı. R.G.'nin, Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünde 1.00 promil alkollü olduğu belirlendi. Fethiye Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek sorguya alınan R.G.'nin, cinsel saldırı ve uyuşturucu kullanmak suçlarından sabıkalı olduğu öğrenildi. Fethiye Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edilen T.İ. de ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi. T.İ. ve R.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Evine girdiği kadına tecavüze kalkıştı, yarı çıplak kaçtığı dağda yakalandıEvine girdiği kadına tecavüze kalkıştı, yarı çıplak kaçtığı dağda yakalandıEvine girdiği kadına tecavüze kalkıştı, yarı çıplak kaçtığı dağda yakalandıEvine girdiği kadına tecavüze kalkıştı, yarı çıplak kaçtığı dağda yakalandı

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