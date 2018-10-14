HABER

Evine girdiği kadını bıçakla kovaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 13:37 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde yalnız yaşayan Aynur Öz (68), evine giren İ.A.'nın (19) saldırısına uğradı.

Evine girdiği kadını bıçakla kovaladı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde yalnız yaşayan Aynur Öz (68), evine giren İ.A.'nın (19) saldırısına uğradı. Sarhoş olduğu belirtilen saldırganın bıçakla kovaladığı kadın, komşuları tarafından kurtarıldı. Jandarmanın gözaltına aldığı saldırgan serbest kaldı.
Korkuteli'ne bağlı Sülekler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Aynur Öz, dün akşam saatlerinde döndüğü evinin alt katındaki samanlığın ışığının yanık olduğunu fark etti. Işığı söndürmek için içeri giren kadın, İ.A. ile karşılaştı. Sarhoş olduğu öne sürülen İ.A.'nın saldırmaya kalkıştığı kadın, koşarak üst kattaki eve girip kurtulmaya çalıştı.
Demir kapının pencerelerini kırıp eve giren İ.A. elindeki bıçakla kadını kovalamaya başladı. Aynur Öz'ün çığlıklarını duyan komşusu Teslime Şahin eve gelerek kadını kurtarırken, etkisiz hale getirilen İ.A. ise olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alındı.
Aynur Öz şikayetçi olurken, jandarmanın karakola götürdüğü İ.A.'nın 'hırsızlık' suçundan sabıkası olduğu öğrenildi. İfadesinin ardından İ.A. serbest bırakıldı.
Can ve mal güvenliğinin olmadığını söyleyen Aynur Öz ise saldırganın tutuklanmasını ve ceza almasını talep etti.

FOTOĞRAFLI

Evine girdiği kadını bıçakla kovaladıEvine girdiği kadını bıçakla kovaladıEvine girdiği kadını bıçakla kovaladı

PARTNERİstanbul'un bilinmeyenleri! İlk trafik kazası...İstanbul'un bilinmeyenleri! İlk trafik kazası...
Duvarını tamir etmek isterken çıkanlar şaşırttı Duvarını tamir etmek isterken çıkanlar şaşırttı
Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı (6)Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı (6)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aralarından biri Yeryüzü Güzeli seçilecek

Aralarından biri Yeryüzü Güzeli seçilecek

Duvarını tamir etmek isterken çıkanlar şaşırttı

Duvarını tamir etmek isterken çıkanlar şaşırttı

İran'ın yeni yerli otomobili

İran'ın yeni yerli otomobili

İnternetten eskort kız aramak istedi, adeta kabusu yaşadı!

İnternetten eskort kız aramak istedi, adeta kabusu yaşadı!

Vücudunu gören inanamıyor

Vücudunu gören inanamıyor

Twitter'dan yardım istedi, Bornova Belediyesi ceket için operasyon düzenledi!

Twitter'dan yardım istedi, Bornova Belediyesi ceket için operasyon düzenledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.