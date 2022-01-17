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Evine giren hırsızı önce bıçakladı, sonra ambulansa taşıdı! "Kendimi savunmak için..."

17.01.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, evine giren hırsızı arbede sırasında bıçaklayarak öldüren Osman Karatoprak, 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Karatoprak'ın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradıktan sonra ağır yaralı hırsızı ambulansa taşıdığı belirtildi. Gözaltına alınan Karatoprak, emniyetteki ifadesinde, işten yorgun geldiğini, sesler üzerine odaya girdiğinde hırsızla karşılaştığını ve çıkan arbedede odadaki bıçağı kendisini savunmak için aldığı sırada hırsızı bıçakladığını söyledi.

Evine giren hırsızı önce bıçakladı, sonra ambulansa taşıdı! "Kendimi savunmak için..."

Olay, 14 Ocak sabahı, Gölcük ilçesi Yeni Mahalle'deki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Tersanede işçi olarak çalışan ve yalnız yaşayan Osman Karatoprak, uyuduğu sırada evindeki odadan gelen sesleri duydu. Odaya yöneldiğinde Karatoprak, hırsız ile karşı karşıya geldi. Çıkan arbedede Karatoprak, hırsızı bacağından ve karın bölgesinden bıçakladı. Hırsız, olay yerinden yaklaşık 100 metre kaçtıktan sonra yere yığıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Karatoprak, gelen sağlık görevlilerine yardımcı olmak için ağır yaralı hırsızı ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan ve isminin Murat Yarar olduğu tespit edilen hırsız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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'KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN BIÇAĞI ALDIM'

Gözaltına alınan Osman Karatoprak, emniyetteki ifadesinde, işten yorgun geldiğini, sesler üzerine odaya girdiğinde hırsızla karşılaştığını ve çıkan arbedede odadaki bıçağı kendisini savunmak için aldığı sırada hırsızı bıçakladığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karatoprak, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Murat Yarar'ın ise 'hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu belirtildi.

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KIRDIĞI ARKA KAPIDAN KAÇMIŞ

Osman Karatoprak ile birlikte hırsızı ambulansa taşıdıklarını söyleyen komşusu Selami Bulga, "Osman'ın üst katındaki komşusuyum. Olay anında bir bağrışma sesi duyduk. Dışarı çıktığımda Osman'ı gördüm. Bana 'Ağabey evime hırsız girdi. Boğuştuk, onu bıçakladım, aşağı doğru kaçtı' dedi. Zaten kaçan şahıs da kırarak girdiği arka kapıdan çıkmış. Aşağı indik ve yaklaşık 100 metre ileride hırsızın düştüğünü gördük. Polisi, ambulansı aradık ve Osman ile beraber ambulansa koyduk. Osman, polise hırsızı bıçakladığını söyledi. Osman adına çok üzüldüm. Gece yatıyorsun, sabah kalktığında evinde birisi. Ölen şahsa Allah rahmet eylesin, diyorum ve keşke yaşanmasaydı" dedi.

DHA

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