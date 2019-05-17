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Evine giren hırsızı tabancayla yaralayan iş insanına beraat

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 17:57 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, 2016'da hırsızlık için evine giren ve kendisine tornavidayla saldıran Hakan Delek'i tabancayla yaraladığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan iş insanı İlker Horoz, beraat etti.

Evine giren hırsızı tabancayla yaralayan iş insanına beraat

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, 2016'da hırsızlık için evine giren ve kendisine tornavidayla saldıran Hakan Delek'i tabancayla yaraladığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan iş insanı İlker Horoz, beraat etti. Delek'e ise 'yağma' suçundan 13 yıl hapis cezası verildi.
Melikgazi ilçesine bağlı Çay Bağları Mahallesi'nde oturan iş insanı İlker Horuz'un eşi, gece sesler üzerine uyanıp, odayı kontrol ettiğinde, hırsızla karşılaştı. Eşinin çığlıklarını duyunca odaya giden İlker Horoz, ruhsatlı tabancasını alarak, kaçmaya çalışan hırsız Hakan Delek'in peşine düştü. Horoz, tornavidayla kendisine saldıran Delek'e ateş etti. Diz kapağından yaralanan, üzerinden 3 sahte kimlik çıkan ve cezaevinden firar ettiği ortaya çıkan Delek, hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan İlker Horoz ve tedavisinin ardından taburcu edilen Hakan Delek, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan yargılanan İlker Horoz ile 'yağma'dan yargılanan ve başka suçtan tutuklu bulunan Hakan Delek, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, eylemini meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirdiği kanaatiyle İlker Horoz'un beraatine karar verirken, Hakan Delek'i ise 'yağma' suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Evine giren hırsızı tabancayla yaralayan iş insanına beraatEvine giren hırsızı tabancayla yaralayan iş insanına beraat

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