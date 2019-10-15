HABER

Evine giren hırsızın sopayla peşine düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 10:36 | Son Güncelleme

Adana'da bir kişinin, tırmanarak evine giren hırsızlık zanlısının sopayla peşine düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı - Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Adana'da bir kişinin, tırmanarak evine giren hırsızlık şüphelisinin peşine düşüp elinde sopayla sokakta araması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde Yusuf Ferhat Gülçek, polisi arayarak evine hırsız girdiğini, askıdaki pantolonunun cebinde bulunan 500 lirasını aldığını, uyanıp durumu fark etmesi üzerine de zanlının kaçtığını bildirdi.

Olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerasından şüphelilerin iki kişi olduğunu, bir kişinin sokakta bekleyip gözcülük yaptığını, diğerinin de park halindeki minibüsün üzerine çıkıp dairenin balkonuna tırmanarak içeriye girdiğini belirledi.

Görüntülere, zanlının aşağıya inip arkadaşıyla olay yerinden uzaklaştığı, bir süre sonra da ev sahibinin elinde sopayla sokağa çıkıp hırsızın peşine düşmesi de yansıdı.

Polis, kayıtlar doğrultusunda şüphelinin hırsızlıktan emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Eyyüp G. (19) olduğunu tespit etti.

Şüpheli Eyyüp G, ekiplerin yaptığı çalışmayla yakalandı.

Zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlarca tutuklandı.

Diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyorİçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor
Palandöken: “Bakımı yapılmış servis araçları için yaş sınırı kaldırılmalı”Palandöken: “Bakımı yapılmış servis araçları için yaş sınırı kaldırılmalı”
Tel Abyadlılar ülkelerine dönecekleri günü bekliyorTel Abyadlılar ülkelerine dönecekleri günü bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana ev sahibi hırsızlık sopa Tırmanma

En Çok Okunan Haberler

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

Eski bakanlardan Ali Topuz vefat etti

Eski bakanlardan Ali Topuz vefat etti

Aksaray'da TIR'ın çarptığı simitçinin bacağı koptu

Korkunç olay! Bacağı koptu

6 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi! İhraç edilenlerin isim listesi Resmi Gazete'de

İhraç kararları Resmi Gazete'de!

Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da terör operasyonu! Gözaltılar var

YPG/PKK, havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı

Teröristler çocukları vurdu: 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.