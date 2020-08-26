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Evine giren hırsızlarla kapıda karşılaştı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2020 09:25 | Son Güncelleme

Bursa'da hırsızlık amaçlı girdikleri apartman dairesinde ev sahibi ile denk gelen hırsızlar arkalarına bakmadan kaçtı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Evine giren hırsızlarla kapıda karşılaştı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Ev sahibi ile apartman kapısında denk gelen hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz hafta merkez Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kadın bir dairenin kapısını açıp girdiği sırada ev sahibi ile denk gelince apar topar girdikleri evden çıkarak kaçmaya başladı. Kısa süreli şok yaşayan ev sahibi, hemen 155 polis imdat hattını arayarak ihbarda bulundu.

30 AYRI SUÇTAN ARANIYOR!

Olay yerine kısa sürede gelen Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler apartmanın güvenlik kamerasını inceleyerek eşkâlini belirlediği şüphelilerin 30 adet çeşitli hırsızlıklardan kaydının olan ayrıca 8 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ile aranan 30 yaşındaki G.U., diğer şüpheli B.B.'nin ise hırsızlık başta olmak üzere 7 suçtan kaydı bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine araştırma başlatan ekipler iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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Şüphelilerden B.B.'nin yaşı küçük olduğu için ileri bir tarihte adliyeye sevk edilmesi için ailesine teslim edildiği, G.U.'nun çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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