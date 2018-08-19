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Evine giren kişinin kimliği kiracıyı şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 13:10 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde eşyaları kaybolunca bir tür güvenlik kamerası sistemi kurup evini telefon üzerinden izleyen kiracı, ev sahibinin eşini içeride yakaladı

Bursa'nın İznik ilçesinde eşyaları kaybolunca bir tür güvenlik kamerası sistemi kurup evini telefon üzerinden izleyen kiracı, ev sahibinin eşini içeride yakalayınca şaşkına döndü.

İddiaya göre, Selçuk Mahallesi'nde, dört katlı apartmanın ikinci katında kiracı olarak oturan, bir ortaokulun müdürü olan O.G.K, bir süredir evindeki eşyaların kaybolduğunu fark etti.

Kapı ve pencereleri kontrol etmesine rağmen herhangi bir zorlama ya da şüpheli bir durum göremeyen O.G.K, bir tür güvenlik kamerası sistemi kurup evini telefon üzerinden izlemeye başladı.

Cep telefonundan kameranın kaydettiği görüntülere bakarken, kapının açıldığını ve içeriye bir kadının girdiğini gören O.G.K, koşarak evine gitti.

Kapıyı açtığında ev sahibinin eşi S.T. ile karşılaşan ve şaşkınlık yaşayan O.G.K, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kamera görüntülerinde S.T'nin anahtarla kapıyı açtığını, içeri girdikten sonra tekrar kilitlediğini ve eşyaları karıştırdığını belirledi.

Gözaltına alınan S.T, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa güvenlik kamerası iznik

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