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Evine gitmek için taksiye bindi kabusu yaşadı! Cinsel tacizde bulunup ormana götürmeye çalıştı: 'Kenara çekip seni bir güzel...'

15.08.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 yaşındaki üniversite öğrencisi Deniz Gülten, Kadıköy'den bindiği takside adeta cehennemi yaşadı! Taksici tarafından önce sözlü cinsel tacize uğrayan Deniz; daha sonra hakarete maruz kaldı. Taksicinin kendisine 'hayat kadını' dediğini ifade eden talihsiz kız camları yumruklayarak kurtulduğunu söyledi! Olayın şokunu atlatamayan Deniz; 'Televizyonda izlediğim o kadınlar gibi öldürüleceğimi düşündüm' dedi.

Evine gitmek için taksiye bindi kabusu yaşadı! Cinsel tacizde bulunup ormana götürmeye çalıştı: 'Kenara çekip seni bir güzel...'

Söz konusu olay Temmuz ayının son haftası yaşandı. Gece 02:00 sularında Kadıköy'den taksiye binen Deniz Gülten, evine gitmek istiyordu. Taksici önce kısa mesafe diye yolcusunu almak istemedi. Taksimetreyi de açmayan taksiciye itiraz eden Deniz, hakaretlere uğradı. Taksici, Deniz'e dönerek 'hayat kadını' şeklinde laflar etti.

DEĞİŞİK SESLER ÇIKARIP KAPILARI KİLİTLEDİ!

Kapıyı kilitledi genç kızı dövmekle tehdit etti! Kendinden geçen taksici, yaşananların ardından küfürler etmeye başladı. Genç kızı dövmekle tehdit etti. Değişik sesler çıkarıp Deniz'i korkutmaya çalıştı. Bu esnada sözlü cinsel tacizde bulunan taksici, kapıları kitledi ve aracı bambaşka bir güzergaha sürdü.

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Yaşadıklarını Sabah'a anlatan Deniz Gülten, işten gece çıktığını evinin Kadıköy'de olmasına rağmen taksiyle seyahat ettiğini taksicinin kendisine küfürler ettiğini dayakla tehdit ettiğini söyledi. Taksicinin kendisine 'Kenara çekip seni bir güzel döveyim mi?' dediğini aktaran talihsiz üniversite öğrencisi kabus dolu bir gece geçirdiğini belirtti.

ARABAYI TENHA ALANA DOĞRU SÜRMEYE BAŞLADI

Taksicinin aracı tenha bir alana doğru sürmesinin ardından genç kız iyice tedirgin oldu. 'Haberlerde gördüğüm kadınlar gibi öldürüleceğimi düşündüm' diyen Deniz; camları yumruklamaya etraftan yardım istemeye başladığını söyledi. Bunun üzerine panikleyen taksici gneç kızı indirdi ve hızla olay yerinden uzaklaştı.

23 yaşındaki Deniz, o taksiciden şikayetçi oldu.


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İstanbul Kadıköy taksi haberler
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