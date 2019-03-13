HABER

Evine gitmek isteyince hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 06:01 | Son Güncelleme

Adana'da, eve dönmek isteğini belirttiği erkek arkadaşıyla tartışan kadın, bu kişi tarafından darbedildi - Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise gözaltına alındı

Adana'da eve dönmek istediğini belirttiği erkek arkadaşı tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda T.K. (42) ismi henüz belirtilmeyen erkek arkadaşıyla bir süre konuştuktan sonra evine dönmek istediğini belirtti.

Ancak teklifi kabul edilmeyen kadın çıkan tartışma sonucu erkek arkadaşı tarafından yüzünün çeşitli yerlerinden darbedildi.

Kadının darbedildiğini gören, olay yerine yakın akaryakıt istasyonu çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Akaryakıt istasyonunda ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alınarak Hürriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

PARTNERDikkat! Çok sık kabus görüyorsanız...Dikkat! Çok sık kabus görüyorsanız...
Deniz ulaşımına fırtına engeliDeniz ulaşımına fırtına engeli
Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana darp kadın

En Çok Okunan Haberler

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında çarpıcı açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında çarpıcı açıklamalar

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

Brexit anlaşmasını yine reddedildi

Brexit anlaşmasını yine reddedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini kesti, gözaltına alındı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini kesti, gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz ulaşımına fırtına engeli! İDO ve BUDO seferlerinde iptaller var

Deniz ulaşımına fırtına engeli

Başkent'te silah sesleri! GBT kontrolünden kaçan şüpheliler, bekçilere ateş açtı

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

İstanbul'da feci kaza! Lüks araç kimyasal madde yüklü araca çarptı

Lüks araç kimyasal madde yüklü araca çarptı!

Ortalığı savaş alanına çevirdiler! Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: Yaralılar var

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: Yaralılar var

Polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi! Korkunç son!

Polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi! Korkunç son!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.