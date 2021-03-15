Evine gittiği kadını sırtından bıçaklayarak öldüren şahsa yeniden 29 yıl hapis

Fatih’te iddialara göre para karşılığında birlikte olmak için evine gittiği kadını sırtından bıçaklayarak öldüren sanığa verilen ceza Yargıtay’dan döndü. Yeniden görülen davada mahkeme, ilk kararında direnerek sanığı 29 yıl 2 ay hapse mahkum etti.

Olay, 17 Nisan 2015 tarihinde Fatih’te meydana gelmişti. İddialara göre, Türkmenistanlı Jemile Kerimova (44), sanık Bayram Sipahi (47) ile para karşılığında birlikte olmak amacıyla anlaşmıştı. Kerimova ile birlikte eve giden şüpheli, lavaboya gitmiş ve gasp etmek üzere yanında getirdiği ekmek bıçağını çıkarmıştı. Şüpheli Sipahi, lavabodan çıkarak sırtı dönük şekilde oturan maktul Kerimova’yı sırtından birkaç kez bıçaklamış, çantasını ve paralarını alarak kaçmıştı. Öldürülen Kerimova, kapıyı açık gören üst komşusu tarafından görülmüş ve sağlık ile polis ekiplerine haber verilmişti. Kaçan şüpheli, karakola giderek polis ekiplerine teslim olmuş ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı. Yerel mahkeme kararı Yargıtay tarafından bozuldu

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede şüphelinin, ‘Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme’ ağırlaştırılmış müebbet ve ‘silahla nitelikli yağma’ suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Tutuklu sanık, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada, ‘kasten öldürme’ ve ‘hırsızlık’ suçlarından 29 yıl 2 ay hapse mahkum edilmişti. Mahkeme gerekçeli kararında, sanığın maktulü öldürdükten sonra çantasını aldığını, çantasının içinde bulunan 5 TL’yi aldığını, cep telefonunu sattığını ve aynı gün teslim olduğunu kaydetmişti. Sanığın soruşturma aşamasındaki ifadesine yer verilen kararda, maddi durumunun iyi olmaması, kendi geçindirememesi ve cezaevine girmek için eylemi gerçekleştirdiğini söylediği anlatılmıştı.

Sanığın dava aşamasında verdiği ifadeye yer verilen kararda, maktulle anlaştıktan sonra evine gittiğini ve orada uyuduğunu, kalktığında maktulün parasını aldığını gördüğünü, ertesi gün maktulü tekrardan bulup, evine gittiğini, para alma hadisesini gündeme getirdiğini, maktulün kendisiyle eve gelirken birilerine işaret ettiğini ve onların birazdan eve geleceğini söylediğini, evden ayrılmak istediğinde maktulün kendisine hakaret ettiğini ve bunun üzerine olayın yaşandığını söylediği belirtilmişti. Kararda, sanığın dava aşamasında tahrik edici davranışları gündeme getirmesinin nedeninin daha az ceza almaya yönelik olduğu, bu nedenle soruşturma aşamasındaki ifadesinin gerçeğe daha uygun olduğu anlatılmıştı. Yerel mahkemenin kararını inceleyen mahkeme, sanık hakkında verilen hapis cezasının bozulmasına hükmetmişti.

Yargıtay suç vasfında hataya düşüldü dedi

Yargıtay ilamında, sanığın kastının maktulü öldürerek para ve çantasını yağmalamak olduğu, buna göre başka bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ‘kasten öldürme’ ve ‘nitelikli yağma’ suçlarından ceza verilmesi yerine, sanığın ‘kalacak yerinin olmaması nedeniyle cezaevine girmek amacıyla maktulü bıçakladığı’ yönündeki savunmasına itibar edilerek bu suçlardan hüküm kurulması nedeniyle suç vasfında hataya düşüldüğü kaydedilmişti. Bir üye hakimin cezanın bozulmaması yönünde karşı oy kullandığı kararda, verilen hapis cezasının bozulmasına hükmedilmişti. Yeniden yargılama yapıldı

Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Bayram Sipahi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Vekili Hatice Boz ve sanık avukatı Abdullah Çaçan hazır bulundu.

Yargıtay’ın bozma ilamına uyulmasını talep eden bakanlık avukatı Hatice Boz, “Sanık hakkındaki şikayetimiz devam ediyor. En üst hadden cezalandırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, yapılan yargılamada verilen kararda direnilmesini istedi.

Sanık avukatı Abdullah Çaçan savunmasında, “Daha önceden dosyaya sunduğumuz savunmalarımız dikkate alınarak, öncelikle sanığın beraatini talep ediyoruz. Bu talebimiz uygun görülmediği takdirde eski ve lehe olan hükümlerin uygulanmasını istiyoruz” dedi.