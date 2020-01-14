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  4. Manisa'da kadın cinayeti! Ayrılmak isteyen kadın bıçaklanarak öldürüldü

Manisa'da kadın cinayeti! Ayrılmak isteyen kadın bıçaklanarak öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 10:47 | Son Güncelleme

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir kadın, evine balkondan gizlice giren erkek arkadaşı tarafından öldürüldü.

Manisa'da kadın cinayeti! Ayrılmak isteyen kadın bıçaklanarak öldürüldü

Olay, Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçeye Zeki C., kendisinden ayrılmak isteyen 2 çocuk annesi Deniz Gezginci’nin (36) Hürriyet Mahallesi’ndeki evine gizlice girdi. Balkondan eve giren Zeki C., uyuduğu sırada Deniz Gezginci’yı defalarca bıçakladı. Ardından evden ayrılan Zeki C., polise teslim oldu.

Öte yandan durumun anlaşılması üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Zeki C.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Evine gizlice girdiği kız arkadaşını defalarca bıçakladı

Kaynak: İHA

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Manisa Akhisar

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