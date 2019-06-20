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Evine götüreceği sütü sokak köpeklerine içirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 10:03 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir hayvansever, evine götürdüğü 5 litrelik sütün yarısını aç kalan anne sokak köpeği ile yavrularına içirip karınlarını doyurdu.Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan Okan Dönmez, aldığı 5 kilogram sütü evine götürürken aç kalan sokak köpeği ile yavrularını gördü.

Evine götüreceği sütü sokak köpeklerine içirdi

Kahramanmaraş’ta bir hayvansever, evine götürdüğü 5 litrelik sütün yarısını aç kalan anne sokak köpeği ile yavrularına içirip karınlarını doyurdu.
Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan Okan Dönmez, aldığı 5 kilogram sütü evine götürürken aç kalan sokak köpeği ile yavrularını gördü. Dönmez, elindeki süt dolu kabı köpekler içsin diye önlerine azar azar bıraktı. Çevredekilerin de takdirini kazanan Dönmez, canlıları çok sevdiğini ve köpeklerin aç olduğu düşüncesiyle onlara süt verdiğini söyledi.
Eşinden izin alıp köpek ve yavrularına biraz daha süt getirmek istediğini söyleyen Dönmez, “Sütü iş yerinden getirdim ve haftalık olarak alıyorum. Böyle görünce vermek istedim ve inşallah karınları doymuştur. Belli ki çok açlarmış ve eşimden izin alıp köpeklere biraz daha süt getireceğim” diye konuştu.
Canlılara iyi davranmanın insani bir görev olduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Ece Özçimen ise, “Bu köpekler uzun zamandır buradalar ve doğduğunda buradalardı. Mahalle halkı olarak zaten köpekleri çok seviyoruz ve yiyecek ve içecek veriyoruz. Herkesten de bu duyarlılığı bekliyoruz. Hayvanlar dilsiz ve muhtaçlar. Onlara eziyet etmemeliyiz. Onlara yapılan en güzel hayır onlara iyi bakmaktır” diye konuştu.

Evine götüreceği sütü sokak köpeklerine içirdi

Evine götüreceği sütü sokak köpeklerine içirdi

Evine götüreceği sütü sokak köpeklerine içirdi

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