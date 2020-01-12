HABER
  4. Evine hırsız girdi, isyan etti: Komşuluk öldü mü?

Evine hırsız girdi, isyan etti: Komşuluk öldü mü?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 11:47 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde evine hırsız giren vatandaş, komşularının duyarsızlığına isyan etti. Yol kenarındaki evine giren hırsızı mutlaka bir görenin olacağını söyleyen vatandaş, "Komşuluk öldü mü, bu kadar mı insanlar birbirinden vazgeçti" diyerek tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Kocahasanlı Mahallesi’nde aynı sokakta oturan babasının evine iki kez hırsız giren İlyas Kil’in evine de hırsız girdi. Odaları tek tek dolaşıp eşyaları etrafa saçan hırsız ya da hırsızlar, yaklaşık 15 bin liralık ziynet eşyası ile tablet bilgisayarları alarak kaçtı. Akşam eve gelen Kil, evinin darmadağın olduğunu görünce şok yaşadı. Polisi arayan Kil, hırsızlık ihbarında bulundu. Eve gelerek incelemelerde bulunan polis, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çamışma başlattı.

İlyas Kil, "Bugün sabah işe gitmek için evden çıktık. Eşimin de annesinin evini sel basmıştı, oraya temizliğe gitti. Akşam evimizi bu halde gördük, hırsız girmiş. Değerli ziynet eşyamız vardı, tablet bilgisayarlarımız vardı, onları almışlar" dedi.
Evlerinin mahallenin ortasında yol kenarında olduğunu ve eve girenleri muhakkak birinin göreceğini belirten Kil, "Ama ne hikmetse burada bu hırsızlık sürekli oluyor. İki kez babamın evine, bir kez benim evime üç seferdir hırsız giriyor. Mahallede hiçbir komşumuz demiyor ki, bu yabancı adamın burada ne işi var, bir sorgulamıyor. Veya evinizde şöyle bir durum var, yabancı birisi var diye. Çalınan çalındı, biz zaten maddi olarak bir kayba uğradık, manen de sıkıntılara düştük. Ben buradan kapı komşularımıza söylüyorum, mahalledeki arkadaşlara söylüyorum, bir insan yabancı bir insanı evde gördüğü zaman bir arasın sorsun" diye konuştu.

"KOMŞULUK ÖLDÜ MÜ YANİ?"

Komşuların birbirlerini uyarması gerektiğini, evlerine hırsız girdiği halde komşularının duyarsız olduğunu ifade eden Kil, "Komşuluk öldü mü yani. Bu kadar mı insanlar birbirinden vazgeçti. Komşu komşunun külüne muhtaçtı. Bu kadar mı duyarsız olduk. 24 saat işleyen yolun kenarında eğer eve giren hırsız görülemiyorsa ne diyeyim. Vicdanları biraz sorgulamak lazım. Yani insanların da biraz duyarlı olması lazım. İnsanlara buradan çağrım, lütfen mahallede bir evin iki yanında bir yabancıyı gördüğünüzde komşunuzu uyarın. Adam gelip de senin birikimini alıp gitmesin. Biz ne zor şartlarda çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Çocuğuna ait teneke kumbaranın kapağını açamayan hırsızın kumbarayı bıçakla kesip içindeki yaklaşık 200 lirayı da aldığını dile getiren Kil, şöyle konuştu:

"İlkokul 2’ye giden 7 yaşında oğlum var. Verdiğim harçlıkları metal kumbarada biriktiriyordu. 200 lira kadar para birikmişti. Hırsız bunu bile kesip parçalayıp içindekileri almış. Onlara da sesleniyorum, bu kadar mı vicdansızlaştınız, bu kadar mı acizleştiniz, bu kadar mı düştünüz."

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
“Ankaray” anketi sonuçlandı“Ankaray” anketi sonuçlandı
Tenceresi 10 yıldır kediler için kaynıyorTenceresi 10 yıldır kediler için kaynıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Mersin

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Ümmü Gülsüm, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Ümmü Gülsüm, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Dilvin Ak'ın ölümüyle ilgili 'vahim' iddia! Hastaneden açıklama

Dilvin Ak'ın ölümüyle ilgili 'vahim' iddia! Hastaneden açıklama

Bir sütyen açıklaması daha!

Bir sütyen açıklaması daha!

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Valilik duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Valilik duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Beni kandırıyorsunuz' dedi, terör estirdi

'Kandırıyorsunuz' dedi, terör estirdi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen yazılarında 10 ayrı kod adı kullanmış

FETÖ elebaşı Gülen'in yazılarında ortaya çıktı! Şoke etti

Son dakika: Hatay'da 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başladı

Çok sayıda güvenlik gücü katılıyor

Nesli tükenme tehlikesi altında! İstanbul'da görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında!

Bakan Varank, gece kayağı yaptı, herkesi davet etti

Bakan'dan gece kayağı! Herkesi davet etti

Göbeklitepe dünyanın en iyi 25 seyahat noktası arasında yer aldı

Dünyanın en iyi 25 seyahat noktası! Türkiye'den sadece orası var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.