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Evine hırsız girdiğini kapıya gelen polisten öğrendi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 12:38 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta şüphe üzerine durdurulan 14 ve 19 yaşlarındaki 3 kızın üzerinden çıkan para ile altın yüzüğün sahibi olduğu belirlenen Serpil Günal evine hırsız girdiğini kapısına polis gelince öğrendi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta şüphe üzerine durdurulan 14 ve 19 yaşlarındaki 3 kızın üzerinden çıkan para ile altın yüzüğün sahibi olduğu belirlenen Serpil Günal evine hırsız girdiğini kapısına polis gelince öğrendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, K.K.(19), M.K.(17) ve D.Ç.'yi(14) Maraş Kalesi yakınında yürüdükleri sırada 'şüphe' üzerine durdurdu. Yapılan kimlik sorgularında M.K.'nin hırsızlık suçundan arandığı, diğerlerinin de poliste çok sayıda kaydı olduğu belirlendi. 3 kızın üzerinden 570 TL ve 1 altın yüzük ile kapı açmakta kullanılan plastik aparat bulundu.

Yapılan soruşturmada para ve altının, Karamanlı Mahallesi'nde yaşayan Serpil Günal'ın evinden çalındığı tespit edildi. Polis, araştırma yapmak için Günal'ın evine gitti.

Kapısına gelen polislerden evine hırsız girdiğini öğrenen Serpil Günal, şaşkına döndü. Günal, "Eşyalarımın çalındığını polis memurundan öğrendim. Onlara çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun polis memurlarından. Şu an şoktayım. Paramın çalındığını günler sonra fark ederdim. Çünkü yerini sadece ben biliyordum. Diğer takılarım da imitasyon olduğu için, altın yüzüğün olmadığını ancak takacağım zaman fark edecektim. Belki aradan aylar geçecekti" diye konuştu. Serpil Günal, evinin kapısını kilitlemeden dışarı çıktığını belirterek, herkese evlerinin kapısını kilitlemesini önerdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, para ve yüzüğün adli işlemlerin ardından Serpil Günal'a teslim edileceği belirtildi.

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