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  4. Evine hırsız giren kadın: Ayakkabısıyla girmemiş, temiz hırsızmış

Evine hırsız giren kadın: Ayakkabısıyla girmemiş, temiz hırsızmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 12:57 | Son Güncelleme

 KARABÜK'ün Safranbolu ilçesine bağlı Sarıahmetli köyünde 6 eve giren hırsızlar, televizyon, saat ve matkap çaldı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesine bağlı Sarıahmetli köyünde 6 eve giren hırsızlar, televizyon, saat ve matkap çaldı. Evine hırsızların girdiğini duyup, İstanbul'dan köye gelen Nuriye Çınar (62), "Evi kirletmemiş. Ayakkabısıyla girmemiş, temiz hırsızmış" dedi.
Karabük- Kastamonu yolu üzerindeki Sarıahmetli köyünde, kış döneminde boş olan 6 eve, hırsız girdi. Hırsızlar, girdikleri evlerden televizyon, saat ve matkap çaldı. Köydeki arsasının ölçümünü yaptırmak için İstanbul'dan gelen Fatma Gölçeker (75), evinin kapısını açınca hırsız girdiğini anladı. Gölçeker'in haber verilmesiyle gelen jandarma ekipleri, pencere, kapı ve balkondan 6 eve giren hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Evine hırsız girdiğini duyunca İstanbul'dan köye gelen Nuriye Çınar, "Bir şeyler almış mı, diye merak edip, geldik. Bir eşya almamış ama pencereyi kırarak zarar vermiş. Keşke burayı da kırmasaydı. Para, altın aramış. Değerli bir şey ne arar köyde? Demir korkuluğu söküp, pencereyi kırdıktan sonra içeri girmiş. Evi kirletmemiş. Ayakkabısıyla girmemiş. Temiz hırsızmış. Hırsız derken, bir şey de almamış. Hiçbir yer kirlenmemiş. Ayakkabıyla gezseydi batırırdı halıları" dedi.
Fatma Gölçeker ise "Kapıyı açtığımda her taraf dağınıktı. Jandarmayı aradık. 2 kol saati, 1 matkap yok. Kardeşimin evine de girmişler. Televizyonu vardı, o yok. Başka evlere de girilmiş ama bir şey alınmamış, karıştırılmış. Para, altın, silah gibi şeyler arıyorlardı herhalde" diye konuştu.

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