"Evine hoş geldin öğretmenim"

Ailesinin, dostlarının, öğretmen ve öğrencilerinin bu süreçte kendisine çok destek olduklarını ifade eden Poyrazoğlu, şöyle devam etti:

"Beni hiçbir zaman mesaj ve telefonlarıyla desteklemeyi unutmayan çok sevgili öğrencilerime teşekkür ediyorum. Süreci tamamladım. Bundan sonra en kısa sürede yeniden tahtanın başında olmak istiyorum, mesleğimi yapmayı çok özledim. Çünkü, 8 aylık bir süreçte hiç bir şey yapmadan yaşamın kıyısında kalmak çok zor. Gelen telefonlarla moral ve motivasyonlarla tedavim daha kısa sürede tamamlandı.''

- ''Şu an çok güçlüyüm, kendimi çok moralli hissediyorum''

Poyrazoğlu, hastalığı yendiğini ifade ederek şunları kaydetti:

''Bu hastalıkla uğraşan bütün hasta arkadaşlarıma şunu söylemek isterim, yaşam her şeye rağmen çok güzel. En başta moral ve motivasyon ile bu hastalığı yeneceğinize inancınızın pekişmesi. Bununla birlikte ailenizle birlikte bu süreci doğru geçirmeniz de çok önemli. Ben bu süreci doğru tamamladım ve şu an gayet iyi durumdayım. Böyle bir törenin, böyle bir kalabalığın toplanmasını istemediğim için, teneffüs olmadan, dersteyken gidip bir öğretmenler odasına gireyim istedim. Çocukların beni görmesini istememiştim. Fakat, geldiğimde bambaşka bir tablo ile karşı karşıya kaldım. İnsan çok uzun zamandır görmediği birine sarılmak ister, ama ben içeriye girince herkesi tanıyorum ve herkese sarılmak istedim. Bu arada yukarıdan boşalan balonlar çok fazla sert görünen Muharrem hoca imajını yerle bir etti ve ağladım. Çok büyük bir duygusallık yaşadım. Çocukların yarattığı bu ortam çok güzel. Onları çok seviyorum, bundan sonraki süreçte onlara faydalı olmak için daha fazla motive olmak istiyorum. Benim için hepsi ayrı bir değer.''

