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Evine kısa yoldan gitmek isterken hastanelik oldu

26.02.2021 21:28 | Son Güncelleme:
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Antalya’da evine kısa yoldan gitmek için yaya geçidini kullanan motosiklet sürücüsü otomobilin çarpması sonucu yaralandı.Kaza, Antalya’nın Serik ilçesinde akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi.

Antalya’da evine kısa yoldan gitmek için yaya geçidini kullanan motosiklet sürücüsü otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, Antalya’nın Serik ilçesinde akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-400 karayolunda evine ekmek götürürken kısa yoldan gitmek için yaya geçidini kullanan Suriye uyruklu Abdo Alyouself’in kullandığı plakası bulunmayan motosiklet ile Adnan T.’nin kullandığı 07 YGY 74 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 63 yaşındaki Alyouself, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Alyouself’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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